El brasileño Da Silva dice que deben saber defender la camiseta del Toluca

George Corral (d) de Puebla disputa el balón con William Da Silva de Toluca, durante el partido de la jornada 7 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano celebrado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). EFE/Hilda Ríos/Archivo

México, 1 sep (EFE).- El brasileño William da Silva, centrocampista del Toluca, aseguró este martes que en el equipo deben tomar conciencia de que la camiseta de los Diablos es la tercera más ganadora del fútbol mexicano y así deben defenderla.

"Todos en el equipo debemos tomar conciencia que vestimos la tercera camiseta más ganadora de México y ahora somos los responsables de poner el nombre de Toluca en alto", afirmó Da Silva.

Por detrás de América, que tiene 13 títulos; y Chivas, 12, Toluca es el tercer equipo con más ligas ganadas en el fútbol mexicano con 10. La última final a la que llegó fue en el Clausura 2018, cuando perdió el título ante Santos Laguna por 3-2.

De ahí que Da Silva resaltó la importancia de recobrar el protagonismo en el campeonato mexicano.

"Hemos mejorado respecto a lo que veníamos haciendo, pero no es suficiente, Toluca está acostumbrado a ser un equipo importante que pelea por el título", agregó el volante.

El número ocho de los Diablos Rojos resaltó el desempeño del club como local, donde acumula tres victorias en tres actuaciones.

"Hemos hecho bien las cosas de local, el equipo ha mostrado fuerte mentalidad y mucha intensidad en cada partido y la muestra está en los resultados", indicó.

Situación que no ha sido igual de visitante, condición en la que el Toluca no ha podido ganar en cuatro salidas y a cambio tiene sólo derrotas; en cancha de Monterrey, en el estadio de Mazatlán, ante Atlas y contra Puebla.

Da Silva confió que en su visita a Querétaro, que no ha perdido en casa, puedan romper con dicha racha.

"De visita nos ha costado y ante Querétaro, que se hace fuerte de local, tenemos una linda oportunidad de empezar a sacudirnos esa mala racha para acercarnos a los primeros puestos", añadió.

Toluca es sexto del Apertura 2020 con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y tres derrotas. Este jueves visitará a Querétaro en la fecha ocho del certamen.

Da Silva también subrayó las fallas ofensivas que han mostrado fuera de casa, y puso como ejemplo el duelo ante Puebla que perdieron por 4-1.

"Me molesta nos ser tan contundentes, como nos sucedió en Puebla. Tuvimos oportunidades y no pudimos concretar, pero tenemos que seguir trabajando, no podemos aflojar para nada", concluyó.