El 56% de trabajadores especiales votó por adelantado en comicios de Jamaica

San Juan, 1 sep (EFE).- El 56% de los trabajadores de servicios especiales votó por adelantado de cara a las elecciones generales de Jamaica que se celebrarán este jueves para elegir a los 63 miembros de la Asamblea legislativa, cita en la que según las encuestas ganará con facilidad el gobernante Partido Laborista de Jamaica (JLP, en inglés).

La Oficina Electoral de Jamaica (EOJ, en inglés) informó este martes que hubo una participación del 56% entre el personal de servicios especiales, quienes votaron el lunes en 377 colegios electorales repartidos por toda la isla.

La votación del personal especial que deberá trabajar el día de los comicios es un anticipo a unas elecciones generales en las que las encuestas señalan que el gobernante JLP está por delante en la carrera para formar el próximo gobierno, aunque el principal partido de oposición, el Partido Nacional del Pueblo de Oposición (PNP, en inglés), ha cerrado la distancia en las últimas semanas.

MENOS VOTOS QUE EN 2016

El lunes, los trabajadores de servicios especiales, incluidos policías, personal militar y otros empleados públicos, votaron, aunque el EOJ subrayó que la participación fue menor que en 2016, cuando ejerció su derecho el 63%.

La entidad electoral indicó que de los 46.777 empleados de servicios especiales, 26.276 votaron.

"Todos los colegios electorales abrieron según lo programado a las 8:00 de la mañana y no recibimos ningún informe de incidentes importantes. En general, el día transcurrió sin problemas", dijo el director de Elecciones de Jamaica, Glasspole Brown.

El EOJ aclaró que no se conoce el sentido del voto, ya que los sobres permanecen sellados hasta el escrutinio el día de las elecciones, el jueves 3 de septiembre.

Dos encuestas de opinión publicadas durante las últimas 24 horas muestran que el JLP dirigido por Andrew Holness disfruta de una ventaja holgada ante el PNP, encabezado por Peter Phillips.

El grupo mediático RJRGLEANER divulgó una encuesta -realizada entre el 21 y 24 de agosto- según la cual el PNP había progresado, aunque todavía está muy por detrás del JLP.

EL PNP REDUCE LA BRECHA

La encuesta publicada por RJRGLEANER muestra que el PNP ha reducido la brecha de 16 a 12 puntos.

El 37% de las personas preguntadas dijeron que votarán por el JLP, mientras que el PNP obtuvo el 25%.

Los analistas políticos aseguran que parece poco probable que los dos partidos que se disputan la victoria puedan ganarse la confianza del alto porcentaje de electores que han indicado que no votarán o que no están seguros de a quién le darán su confianza.

La encuesta tiene un margen de error de un 3%.

La otra encuesta publicada por el periódico Jamaica Observer muestra que si bien el PNP ha reducido la ventaja del JLP se necesitaría algo catastrófico para que el partido gane las elecciones del jueves.

La encuesta del periódico señala que el 37% de los encuestados dijo que votaría por el JLP, mientras que el 23% favoreció al partido de la oposición.

Bill Johnson, director de la encuesta, indicó que la distancia entre los dos partidos se redujo a 14 puntos.

El fin de semana pasado, el líder del PNP predijo que el partido obtendría 40 de los 63 escaños en juego en las elecciones.

En las últimas elecciones, el PNP ocupó 29 escaños frente a los 34 del JLP.

En un mensaje en Twitter, el primer ministro Holness instó a los votantes el jueves a votar por JLP "por un gobierno confiable y sobrio durante estos tiempos de incertidumbre global".