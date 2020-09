Ed Sheeran anuncia el nacimiento de su hija Lyra Antarctica

FOTO DE ARCHIVO. Ed Sheeran asiste a una conferencia de prensa, en Berlín, Alemania. 23 de febrero de 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

LONDRES, 1 sep (Reuters) - El cantante y compositor británico Ed Sheeran dijo el martes que su esposa había dado a luz al primer hijo de la pareja, una niña a la que llamaron "Lyra Antarctica Seaborn Sheeran".

"La semana pasada, con ayuda de un increíble equipo de parto, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y saludable hija", dijo el exitoso músico en Instagram junto a una foto de la pareja con un par de medias diminutas.

"Tanto la mamá como la bebé están increíble y estamos en la gloria aquí", agregó.

El cantante de 29 años es el artista británico más exitoso de la última década, pasando un total de 79 semanas en la cima de las listas con ocho sencillos en el número uno, incluido el éxito "Shape of You", y cuatro álbumes de estudio.

Se casó con su amiga de la infancia Cherry Seaborn en enero de 2019, según el video de su canción "Put It All On Me".

Lyra es el nombre de la protagonista de "His Dark Materials", de Philip Pullman, una trilogía que Sheeran eligió como su libro preferido en el programa de radio de la BBC "Desert Island Discs" en 2017.

(Reporte de Paul Sandle. Editado en español por Lucila Sigal)