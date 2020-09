Djokovic acepta la presión en el Abierto de EEUU y amplía su racha de victorias

FOTO DE ARCHIVO: El serbio Novak Djokovic celebra su triunfo en el ATP de Dubái frente al griego Stefanos Tsitsipas. Dubai, EAU. REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo

NUEVA YORK, 1 sep (Reuters) - Novak Djokovic demostró un poco más de pasión de lo que se esperaba en su victoria de primera ronda contra Damir Dzumhur el lunes, pero el número uno del mundo dejó de lado cualquier duda de que estaba sintiendo la presión como abrumador favorito del Abierto de Estados Unidos.

El serbio perdió un poco el rumbo en el segundo set, pero se recuperó para lograr una victoria sencilla por 6-1, 6-4 y 6-1 en el Estadio Arthur Ashe, ampliando su extraordinaria racha de victorias a 24 partidos este año.

La ausencia de aficionados debido a la pandemia de coronavirus quizás exageró su irritante intercambio con el árbitro, el rugido furioso que emitió después de sellar el segundo set y algún intercambio de palabras con su palco.

Para Djokovic, sin embargo, todo forma parte de su imagen como 17 veces campeón de un torneo de Grand Slam.

"Te importa ganar un partido de tenis, obviamente eres un profesional", dijo el primer cabeza de serie en la pista después de asegurarse un partido de segunda ronda con el británico Kyle Edmund.

"Si no me importara, no estaría aquí. Así es como juego, juego con mucha intensidad y trato de traer mucha energía a la pista".

En ausencia de los otros dos hombres que compiten por el título del mejor jugador masculino de la era moderna, Roger Federer y Rafa Nadal, Djokovic es el favorito de los corredores de apuestas para ganar una cuarta corona del Abierto de Estados Unidos.

Eso, combinado con la posibilidad de mantenerse invicto durante todo el año, podría pesar en un jugador con menos fuerza mental.

"Sé que la presión es un privilegio, la presión es parte de lo que hacemos", añadió Djokovic en una conferencia de prensa.

"Intento aceptarla. Sé lo que tengo que hacer y cómo comportarme, cómo mantener la calma y la compostura y concentrarme en lo que realmente hay que hacer".

Djokovic admitió que recurrió al cliché cuando dijo que iría partido a partido en Flushing Meadows pero eludió el habitual tópico deportivo de ignorar las estadísticas cuando se le preguntó sobre la racha de victorias.

"¿Quiero mantener la racha? Por supuesto que sí", dijo.

"¿Estoy pensando en ello como una prioridad número uno cada día?, No".

"Está ahí, y por supuesto es una motivación adicional para mí. Me impulsa a jugar más fuerte, a jugar mejor, creo que a cada partido le da la intensidad adecuada".

(Información de Nick Mulvenney en Sydney; editado por Peter Rutherford; traducido por Emma Pinedo)