26/08/2020 Dinamarca.- Maersk reestructura varias filiales, lo que afectará a 27.000 trabajadores. La compañía danesa de logística y transporte marítimo A.P. Moller-Maersk ha anunciado una reestructuración de su negocio y sus filiales que tiene por objetivo simplificar la estructura de la empresa para "mejorar el acceso de los clientes" a su oferta de servicios, según ha precisado este martes en un comunicado.



La compañía danesa de logística y transporte marítimo A.P. Moller-Maersk ha anunciado una reestructuración de su negocio y sus filiales que tiene por objetivo simplificar la estructura de la empresa para "mejorar el acceso de los clientes" a su oferta de servicios, según ha precisado este martes en un comunicado.



De esta forma, la filial Safmarine, especializada en el transporte de mercancías desde y hacia países de África y Asia Central, se integrará por completo en Maersk. La empresa también ha anunciado que asumirá el negocio de transporte aéreo y carga de pequeño tamaño de Damco.



Estas nuevas operaciones, junto con las ya existentes en la propia Maersk, se aglutinarán bajo la nueva división de Océano y Logística.



Un portavoz de la compañía ha precisado a Europa Press que este tipo de reorganización tendrá un impacto en los puestos de trabajo por la duplicidad de funciones y porque otros puestos ya no serán necesarios. Durante el próximo mes, la empresa se reunirá con los sindicatos para negociar el impacto de las medidas. No obstante, entre despidos y cambios de puesto de trabajo o empresa, el número de empleados afectados será de cerca de 27.000.



"No es fácil decid adiós a trabajadores cualificados y dedicados pero, lamentablemente, es una consecuencia de la integración y una parte necesaria de nuestros esfuerzos para reducir costes para lograr un crecimiento sostenible a medida que perseguimos nuestros objetivos estratégicos", ha precisado el portavoz la empresa.