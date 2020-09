Cultura.- Neil Young lanzará nuevo EP a través de Amazon con una versión de 'The times they are a-changin'

May 25, 2019 - Napa, California, United States: Neil Young performs at the BottleRock Festival at Napa Valley Expo and was unplugged due to a noise curfew at 10 p.m. BottleRock is a three-day music festival that hosts some of the most popular touring musicians in the world at the epicenter of California's Wine Country. In addition to three days of music, the festival features gourmet food vendors from many of the regions most celebrated restaurants and a culinary stage with numerous special guests. (Paul Kuroda / San Francisco Chronicle / Polaris)



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Neil Young ha anunciado el lanzamiento de un nuevo EP este mes de septiembre en exclusiva a través de Amazon Music que incluirá la versión del cantautor de la icónica pista de Bob Dylan 'The Times They Are A-Changin'.



Además, el EP que verá la luz el próximo 18 de septiembre contará con siete canciones, incluyendo 'Lookin' For A Leader 2020' , una reelaboración de la canción del propio Young en la que es crítico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Estoy en Amazon Music porque nadie ofrece un mejor sonido al público", ha explicado el artista sobre su elección de presentar el EP exclusivamente en la plataforma, según recoge Europa Press de la revista 'NME'.