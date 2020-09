Cuba reinicia las clases en escuelas tras una interrupción de cinco meses por la pandemia

LA HABANA, 1 sep (Reuters) - Niños, adolescentes y jóvenes despertaron temprano el martes en Cuba y se dirigieron a sus aulas en el reinicio del curso escolar 2019-2020, interrumpido hace cinco meses debido al coronavirus.

En las escuelas primarias, secundarias, universidades y la enseñanza técnica, los estudiantes volvieron a entrar a las aulas, evitando los saludos efusivos y abrazos, colocando los libros en sus escritorios, mientras los profesores explicaban en las pizarras.

"Es un reto muy grande el reinicio de este curso escolar, creo que en dos direcciones. Primero, los que reinician en sus instituciones educacionales, mantener los espacios, las escuelas como lugares seguros para nuestros estudiantes", dijo la ministra cubana de Educación, Ena Elsa Velázquez en la televisión estatal.

Velázquez dijo que la utilización del nasobuco (mascarilla) será obligatorio en cada institución, mientras que se prohibirá la entrada a trabajadores y estudiantes con síntomas respiratorios a las aulas.

Autoridades cubanas han desplegado una ofensiva en las últimas semanas para mantener los centros escolares listos, separando los escritorios dado el necesario distanciamiento físico entre alumnos y profesores, así como su higienización.

Según se informó, los alumnos de secundaria (séptimo al noveno grado) no asistirán todos los días de la semana al colegio para facilitar que esos locales puedan ser usados por centros de enseñanza primaria (primero a sexto grados).

"Los padres estamos preocupados pero hemos llegado a un punto en que tenemos que vivir con la pandemia porque si no, no se va a salir, no se va a terminar el curso, no se va a empezar el curso nuevo, y hay que tener paciencia y hay que confiar. Hay que confiar en el sistema de salud, hay que confiar en el país, y eso es lo que nos queda", dijo Patricia Méndez, madre de dos estudiantes de la enseñanza primaria.

El curso escolar en la isla caribeña se reabre en la mayoría de las provincias del país, excepto en La Habana y algunas otras del occidente debido al rebrote de la pandemia.

"En aquellos municipios de aquellas provincias que tengan eventos, que tengan casos (el curso escolar) va a comenzar apoyado por la televisión y nuestros estudiantes nuestras familias van a convertir sus casas en aulas y van a desarrollar el proceso docente", dijo el doctor Francisco Durán en su conferencia sanitaria el martes en la mañana.

Cuba reportó el martes 33 nuevos casos diagnosticados con el nuevo coronavirus, lo que asciende a más de 4.000 pacientes infectados con el virus, con 95 fallecidos desde marzo, en un rebrote cuyo Gobierno busca frenar con un paquete de medidas restrictivas, incluyendo un toque de queda nocturno por dos semanas.

(Reporte de Reuters TV. Escrito por Nelson Acosta, Editado por Juana Casas; REUTERS NAB JIC/)