Coronavirus.- Hasta 426 niños podrían morir al día de hambre en África por el impacto de la COVID-19

12/07/2020 Una mujer desplazada con sus hijos en Somalia POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL SAID M. ISSE/ SAVE THE CHILDREN



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El grave impacto que está teniendo la pandemia de COVID-19 en la alimentación de la población en el África subsaharian deja a 67.000 niños en riesgo de morir de hambre antes de que acabe el año, unos 426 al día, a menos que se adopten medidas para evitarlo, ha alertado Save the Children, en base a un estudio publicado por 'The Lancet'.



La ONG ha destacado que la inseguridad alimentaria se ha visto agravada en distintas partes del continente por las inundaciones, las plagas de langostas y la subida de los precios de los alimentos en los últimos meses, a lo cual ha venido a sumarse la pandemia, que ha paralizado la economía y ha destruido los medios de vida de miles de hogares.



De acuerdo con las primeras estimaciones que se han hecho, se espera que la pandemia provoque un aumento de la pobreza en el África subsahariana del 23 por ciento y que para 2030 el número de personas desnutridas en el continente alcance los 433 millones.



En una situación de inseguridad alimentaria como la actual, ha recordado Save the Children, los niños tienen un alto riesgo de sufrir desnutrición aguda. Ya antes del coronavirus, había más de 26 millones de menores en África oriental y meridional con y 2,6 millones de niños y niñas padecían desnutrición aguda severa, la forma más mortal de desnutrición.



Ahora, en África occidental y central se prevé que 15,4 millones de menores de 5 años van a padecer desnutrición aguda grave este año, lo que representa un aumento del 20 por ciento con respecto a datos anteriores.



Según ha explicado Ian Vale, director regional de Save the Children en África Oriental y Meridional, los "efectos devastadores" del virus ya se están viendo en las personas más vulnerables del mundo.



"Las medidas contra la COVID-19 han diezmado los medios de vida y la producción de los cultivos, por lo que los alimentos, cuando están disponibles, son extremadamente caros. En pocas palabras: muchos padres y madres ya no pueden poner comida en la mesa para sus hijos", ha resumido.



Ya antes de la pandemia, África subsahariana era una de las regiones del mundo con mayor inseguridad alimentaria y se teme que, si continúan las tendencias actuales, sea el hogar de más de la mitad de las personas que padecen hambre crónica del mundo.



"Cada día llegan más niños y niñas a nuestras clínicas con síntomas de desnutrición y esto es solo el principio. Si esperamos hasta que las clínicas estén llenas, será demasiado tarde", ha advertido Vale, subrayando que "la crisis alimentaria podría matar a decenas de miles de niños y niñas si no reciben asistencia humanitaria de inmediato".



Ante esta situación, Save the Children ya está proporcionando alimentos o dinero en efectivo a las familias más vulnerables, garantizando el acceso a agua potable y manteniendo operativos sus programas de salud y nutrición de una manera segura frente a la crisis del coronavirus. Además, ha pedido a gobiernos y donantes la movilización urgente de fondos para ayudar a la infancia más pobre y vulnerable del mundo.