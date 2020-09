Coronavirus.- Brasil registra en agosto una caída del 12 por ciento en el número de fallecidos con respecto a julio

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Brasil ha registrado en agosto una caída del 12 por ciento en relación al número de fallecidos con respecto al mes anterior, cuando sumó 32.912 frente a las 28.947 contabilizados estas las últimas cuatro semanas.



Estos datos se extraen de los números que maneja la alianza que tejieron al principio de la crisis sanitaria algunos medios de comunicación brasileños, --entre ellos los periódicos 'Folha de Sao Paulo, 'Estadao', o la red Globo--, después de denunciar al presidente, Jair Bolsonaro, por supuestamente ocultar las cifras reales de la pandemia.



Por su parte, el Ministerio de Salud de Brasil, ha informado este lunes de 45.961 nuevos contagios, lo que significa que el país ya cuenta con 3.908.272 casos acumulados. El número de fallecidos es de 121.381, tras sumar los últimos 553.



Las autoridades también han subrayado que hay 3.097.734 personas que ya han logrado superar la enfermedad, aunque todavía permanecen bajo observación médica otras 689.157.



El sudeste de Brasil continúa siendo la región más afectada, con los dos grandes focos de la pandemia del país, Sao Paulo y Río de Janeiro, aunque ya hay otros estados en el noreste, como Ceará y Bahía, en donde se han superado los 200.000 casos acumulados.



Sao Paulo ha contabilizado hasta la fecha 804.342 casos y 30.014 fallecidos; frente a los 223.631 positivos y 16.065 muertes de Río de Janeiro.



Después de la amplia difusión que tuvieron en los medios de comunicación brasileños las fotografías de playas abarrotadas este fin de semana, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, ha criticado la actitud adoptada por algunos ciudadanos y ha recordado que "no hay razones para celebrar" nada.



En ese sentido, Doria ha insistido en que si bien la situación de Sao Paulo ha mejorado eso "no justifica las aglomeraciones" que se han visto en los últimos días en "playas, parques, bares, restaurantes, o fiestas privadas".



"Entiendo que después de seis meses de restricciones, sobre todo los más jóvenes se sientan animados, se aglomeren y no usen mascarilla, pero ni pueden, ni deben hacer eso", ha censurado.