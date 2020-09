C.Marfil.- Gbagbo y Soro presentan sus candidaturas en Costa de Marfil en medio de la creciente tensión

01/01/1970 El expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo comparece ante el TPI POLITICA AFRICA COSTA DE MÁRFIL INTERNACIONAL INTERNATIONAL CRIMINAL COURT



Partidarios del expresidente Laurent Gbagbo y del antiguo líder rebelde Guillaume Soro presentaron 'in extremis' este lunes las candidaturas de ambos a las elecciones presidenciales del próximo 31 de octubre en Costa de Marfil, donde la tensión ha aumentado a raíz de la decisión del presidente, Alassane Ouattara, de optar a un tercer mandato.



A pesar de que la Comisión Electoral había vetado las candidaturas de ambos opositores exiliados por haber sido condenados por distintos delitos, sus partidarios volvieron a presentarlas este lunes, último día para hacerlo, y ahora deberá ser el Consejo Constitucional el que decida si las valida o no, lo cual podría provocar nuevas protestas.



La candidatura de Gbagbo fue presentada por la coalición Juntos por la Democracia y la Soberanía (EDS). Su presidente, Georges Armand Ouegnin, defendió la candidatura del "padre de la democracia en Costa de Marfil" pese a que su nombre ya hubiera sido descartado previamente por "maniobras jurídico-políticas".



En este sentido, destacó que ahora el Consejo Constitucional "tendrá la pesada responsabilidad, ante el pueblo marfileño y ante la historia, de pronunciarse sobre la validez y la conformidad" de la candidatura del exmandatario, según informa el portal de noticias KOACI.



Gbagbo, de 75 años, fue absuelto este año por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los crímenes contra la Humanidad de los que se le acusaba por la violencia que siguió a las elecciones de 2010 en el país, pero el pasado noviembre fue condenado en ausencia en su país a 20 años de cárcel por el saqueo de una sucursal del banco BCEDEAO en dicha crisis postelectoral.



Por lo que se refiere a Soro, su candidatura por Generación y Pueblos Solidarios (GPS) la entregó su consejero Sié Coulibaly, quien aseguró que no aceptarán que sea rechazada su participación en las presidenciales, ya que se han cumplido todos los requisitos. Para Coulibaly, es "impensable" que la candidatura de Soro, al igual que la de Gbagbo y la del también expresidente Henri Konan Bedié puedan ser rechazadas.



Soro, que vive exiliado en Francia, también fue condenado el pasado abril a 20 años de cárcel por receptación de fondos públicos y blanqueo de dinero. El antiguo líder rebelde y ex presidente de la Asamblea Nacional, fue inicialmente aliado de Ouattara, quien accedió al poder en las elecciones de 2010 aupado por su apoyo.



OUATTARA BUSCARÁ UN TERCER MANDATO



La decisión de Ouattara de presentar su candidatura a un tercer mandato ha provocado violentas protestas en el país, que han dejado ya varios muertos. El presidente, de 75 años, había descartado inicialmente presentarse y había nombrado al primer ministro, Amadou Gon Coulibaly, como su delfín, pero la repentina muerte de este en julio le ha llevado a cambiar de postura.



Entretanto, el arzobispo de Abiyán, el cardenal Jean-Pierre Kutwa, rompió este lunes su silencio para advertir de que a medida que se aproximan las elecciones "las posturas se están radicalizando" y apelar al diálogo. "Me gustaría invitar a unos y otros al diálogo y la concertación, en busca de soluciones a esta crisis que no augura un mañana mejor en cuanto a la organización tranquila de las elecciones", señaló.



En este sentido, sostuvo que "el respeto de la ley es más importante que las elecciones" y apostó por la "fuerza de la ley" en lugar de la "ley de la fuerza", al tiempo que reconoció que en su "humilde opinión", la candidatura de Ouattara a estos comicios "no es necesaria".