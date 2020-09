Chipre.- Estados Unidos autoriza la exportación de armas no letales a Chipre en plena tensión con Turquía

WASHINGTON, 1 (DPA/EP)



El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que permitirá la venta de armas no letales a Chipre, poniendo fin así a un embargo impuesto por primera vez en 1987 y cuya revisión llega en plena escalada de tensiones con Turquía, que ya ha mostrado su malestar con el gesto norteamericano.



"La República de Chipre es un aliado clave en el Mediterráneo oriental. Estoy encantado de anunciar que vamos a profundizar nuestra cooperación en seguridad", ha dicho el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.



El Congreso de Estados Unidos ya había votado en 2019 poner fin al embargo, pero hasta ahora la Administración de Donald Trump no había puesto en práctica la reforma aprobada en la sede legislativa.



El presidente chipriota, Nicos Anastasiades, ha confirmado en Twitter que había hablado con Pompeo de este avance "positivo" y que ambos habían expresado sus "serias" preocupaciones por la "volátil" situación en la zona este del Mediterráneo.



"Subrayamos la importancia de relajar las tensiones en la región, en vista del comportamiento agresivo de Turquía", ha advertido, en alusión a las iniciativas turcas para explorar nuevos yacimientos energéticos en la zona y que han generado preocupación principalmente en Grecia.



El Ministerio de Exteriores turco, por su parte, ha instado a Washington a "reconsiderar" la autorización para vender armas no letales a Chipre, por entender que "perjudica la paz y la estabilidad en la región". Ankara se reserva el derecho de adoptar otras medidas "necesarias" par "garantizar la seguridad del pueblo turco de Chipre", en alusión a la zona norte de la isla.