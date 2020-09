Casi 1,9 millones de venezolanos pasaron por Ecuador desde 2016

Ciudadanos venezolanos transitan en una carretera cercana a Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 1 sep (EFE).- Cerca de 1,9 millones de venezolanos pasaron por Ecuador de forma "regular" desde enero de 2016, de los que 350.491 se han radicado en el país, según datos difundidos este martes por la Cancillería de la nación andina.

En un informe sobre los resultados de la XVIII Mesa de Movilidad Humana, celebrada el lunes, el Ministerio indica que "la gran mayoría" de los migrantes entró en tránsito "hacia otros países del sur", pero que los que se quedaron no son los únicos venezolanos que viven en Ecuador actualmente.

"De acuerdo a las previsiones que se han estimado con organismos internacionales, estarían en el país un aproximado de 417.000 venezolanos, siendo su principal punto de entrada terrestre el puente de Rumichaca, de la frontera norte (con Colombia)", indica un comunicado.

La diferencia, no explicada en la nota de prensa, se debería a que miles de ellos que no contaban con la documentación exigida en cada momento utilizaron pasos irregulares, por lo que su presencia no aparece constatada en muchos casos en los registros oficiales. En otros, se trata de personas con posibles restricciones migratorias.

En un principio, Ecuador permitió el acceso a su territorio con meras tarjetas de identificación o la carta andina, pero con el tiempo, el incesante flujo de migrantes y algunos episodios delictivos, los controles de acceso se volvieron más estrictos.

En julio de 2019, por el Decreto presidencial 826 Ecuador puso límites a la migración a partir del siguiente mes de agosto.

Estableció la necesidad de visa humanitaria para los que pedían entrar, a la par de una amnistía para todos aquellos que ya se encontraban en el país de forma irregular, pero que habían entrado por pasos regulares, a los que ofreció una visa temporal humanitaria.

Sobre la emisión de las visas dijo que "se otorgaron 128.617 a ciudadanos venezolanos", de las cuales 40.407 fueron Visas de Excepción por Razones Humanitarias (VERHU), establecidas para esta contingencia migratoria.

"El total de solicitudes recibidas en el país para la VERHU fue de 54.077 y en el exterior de 20.396", agrega la nota.

El 51 % de estas visas se otorgaron a mujeres y el 48 % a hombres.

"La regularización de ciudadanos venezolanos en el país fue un proceso exitoso e inédito", dijo el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velastegui, quien destacó que su país "mantiene sus compromisos con el Pacto Mundial de Migración, cuya base de principios radica en una migración ordenada, regular y segura".

Tras el cierre del plazo de aplicación a las visas VERHU, la semana pasada el mismo viceministro señalo que "los ciudadanos venezolanos que no han podido acceder a la visa humanitaria pueden aplicar a otros tipos de visas, cumpliendo con los requisitos que se requieran".

Entre los obstáculos principales que se han detectados están la obtención de documentación requerida de parte de Venezuela, aunque también la imposibilidad de muchos migrantes para pagar los 50 dólares que cuesta la tramitación.