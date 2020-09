Casa Real.- VÍDEO: Sánchez habla de "prácticas no ejemplares" del Rey emérito e insiste en el compromiso del PSOE con la monarquía

12/08/2020 El rey Felipe VI (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minutos antes del comienzo de un despacho programado sobre asuntos oficiales en el palacio de Marivent de Palma. En Palma de Mallorca, Islas Baleares, (España), a 12 de agosto de 2020. Se trata del primer encuentro oficial entre el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo tras conocerse la decisión de Juan Carlos I de abandonar España. POLITICA Moncloa



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que el PSOE está comprometido con el pacto constitucional que incluye la monarquía parlamentaria, si bien ha recordado que la situación del Rey emérito le parece "perturbadora e inquietante" por sus "supuestas prácticas no ejemplares".



En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Sánchez ha evitado precisar si intentó que el Rey Juan Carlos no se marchase a Emiratos Árabes Unidos. "No fueron esos los términos de la conversación", ha dicho, antes de remitirse a la confidencialidad de sus despachos con Felipe VI.



Sánchez ha incidido en que la Jefatura del Estado y el Gobierno son instituciones distintos y que él respetó la decisión de la Casa del Rey. Eso sí, preguntado si podría conocerse lo que cuesta al erario público la estancia de Juan Carlos I en el extranjero ha afirmado que "cualquier esfuerzo que se pueda hacer de ejemplaridad y transparencia será bienvenido".



También ha reconocido "la labor del jefe del Estado y de la Casa Real" para hacer un "ejercicio de ejemplaridad y esfuerzo por separarse de las supuestas prácticas no ejemplares del anterior jefe de Estado".



El presidente sí ha afirmado que, en una situación de emergencia sanitaria, económica y social, "es primordial la estabilidad institucional" y que el PSOE fue un arquitecto de la Constitución y como tal defiende un pacto constitucional que "no se trocea" y que incluye la monarquía parlamentaria.



"El pacto constitucional es un todo y ahí se compromete la perdurabilidad de la monarquía parlamentaria", ha añadido, tras recordar que así lo defendió en una carta a los militantes del PSOE.



Sánchez tampoco ha detallado sus conversaciones sobre la monarquía con los miembros del Gobierno que pertencen a Unidas Podemos, más allá de reconocer que ambas formaciones tienen "una cultura política distinta".



