Carlos Lampe: "A Brasil le vamos a dar un dolor de cabeza"

En la imagen el portero de la selección boliviana de fútbol, Carlos Lampe. EFE /Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

La Paz, 31 ago (EFE).- El portero de la selección boliviana de fútbol, Carlos Lampe, aseguró este lunes que la Verde dará "un dolor de cabeza" a la de Brasil en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

"A Brasil le vamos a dar un dolor de cabeza y vamos a ir a traernos algo de allá”, sostuvo Lampe, según un comunicado de prensa difundido por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El arquero del Always Ready de El Alto, expresó su confianza en que dará "buenos resultados" la preparación que desde hace dos semanas cumple el plantel boliviano al mando del venezolano César Farías.

La nota de la federación boliviana rememora el 0-0 registrado en La Paz en octubre de 2017, en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, cuando el 'Gigante' Lampe brilló al contener los ataques brasileños sobre todo del astro Neymar.

Aquella actuación del portero, de 1,92 metros de estatura, le valió el elogio del técnico brasileño, Adenor Leonardo Bachi, 'Tite', y un intercambio de camisetas con Neymar.

Bolivia visitará a Brasil el 8 de octubre en la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas, que debían comenzar en marzo pasado pero se suspendieron, al igual que otras competiciones deportivas, por la pandemia de la COVID-19.

El 13 de octubre, la Verde recibirá a Argentina en La Paz en la segunda fecha, un partido en el que también aspiran a lograr un buen resultado, según Lampe.

“En lo personal, no me ha tocado perder en la ciudad de La Paz desde mi debut, y eso quiero que siga pasando con nuestra selección en este nuevo proceso, en nuestra casa y ese es el objetivo que nos hemos trazado, de someter a todos los rivales”, sostuvo el guardameta, según el comunicado.

Los convocados por Farías se entrenan en la ciudad oriental de Santa Cruz bajo estrictos protocolos de bioseguridad que incluyen la aplicación de pruebas rápidas contra la COVID-19 cada cuatro días, según información de la FBF.