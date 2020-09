Brasil enviará sus granos de café a la bolsa de Nueva York

(Bloomberg) -- Brasil está preparado para inundar el mercado de Nueva York con inusuales cargamentos de café, a medida que las reservas que respaldan los contratos a futuro disminuyen al nivel más bajo en más de dos décadas.

Los principales operadores se están preparando para enviar café brasileño a los depósitos aprobados por la bolsa de futuros ICE Futures U.S. a partir de septiembre, dijeron personas familiarizadas con el proceso, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Los granos serán muestreados, calificados y, si se aprueban, podrían representar el primer aumento significativo en las reservas de divisas de Brasil desde 2017.

Una cosecha abundante y una moneda brasileña más débil han hecho que los granos del país sean más competitivos que los granos lavados de café arábica de América Central, que generalmente respaldan la Bolsa de Comercio de Nueva York. Eso apoya los envíos planificados a medida que los operadores continúan reduciendo los inventarios de cotización, mientras que los datos muestran que las existencias están en su nivel más bajo desde 2000.

“Cuanto más suben los futuros de Nueva York, más atractiva se vuelve la entrega de café brasileño a la bolsa”, dijo Nelson Salvaterra, corredor de Coffee New Selection, con sede en Río de Janeiro. “El envío a la bolsa será fácil. El desafío será conseguir la aprobación de los granos”.

ICE comenzó a aceptar la entrega de café brasileño en 2013, pero hasta ahora no ha logrado atraer cantidades significativas, ya que solo acepta granos lavados de café arábica y la mayor parte de la producción brasileña es de granos naturales o sin lavar. Algunos de los granos semilavados de café arábica de Brasil podrían cumplir con los criterios de clasificación de la bolsa y eso es lo que los operadores están probando ahora, dijeron las personas.

Un grupo de operadores se reunió con funcionarios de la bolsa de comercio a principios de agosto y discutió la capacidad de calificar los granos brasileños, dijeron las personas. Los funcionarios de ICE Futures enfatizaron que no se aceptará ninguna calidad natural, ya que el contrato es para granos lavados de café arábica. No hubo mención a los suministros semilavados, dijeron las personas.

ICE dijo que las reglas de calificación establecen que los estándares mínimos para la entrega requieren que el café sea “sano y libre de todo lo que no se haya lavado y envejezca los sabores en la taza”.

Brasil produjo un récord de 67,7 millones de sacos de café este año, según Comexim, exportador con sede en Santos. La producción de granos semilavados de café arábica fue de solo 2,5 millones a 3 millones de sacos, dijo Cooxupe, la principal cooperativa de café de Brasil. No obstante, la producción de esa calidad fue mayor que en años anteriores, dijo Salvaterra.

El café de Brasil se cotiza con descuento respecto a los futuros, mientras que los granos de países como Honduras y Colombia se cotizan con una prima. El mercado mundial del café ha entrado en un período de sobreoferta y el café brasileño se ha transformado en el inventario certificado por la bolsa de café arábica más barato del mundo, dijo el corredor con sede en Londres Marex Spectron el 25 de agosto en un informe.

Nota Original:Brazil Preparing to Flood the New York Coffee Market With Beans

©2020 Bloomberg L.P.