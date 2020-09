Brasil.- El Congreso de Brasil reabre su comisión de ética para analizar el supuesto asesinato cometido por una diputada

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Congreso de los Diputados de Brasil ha decidido este martes reactivar su comisión de ética para analizar el caso de la mediática diputada Flordelis dos Santos, sospechosa del asesinato de su marido, junto a algunos de los hijos de la pareja.



La diputada del Partido Social Democrático (PSD) no puede ser acusada pues dispone de inmunidad parlamentaria, pero podría perder este estatus si el Congreso considera que hay razones objetivas para creer que ella estuvo detrás de la muerte de su esposo, el pastor evangélico, Anderson do Carmo, asesinado a tiros en junio de 2019.



Las investigación que se han levantado hasta el momento aseguran que Dos Santos sería la autora intelectual del asesinato, en el que habrían participado hasta siete hijos de los más de 50 que tiene la pareja, la gran mayoría de ellos adoptados.



La comisión de ética del Congreso ha estado clausurado desde el inicio de la pandemia del coronavirus y su reapertura necesitará pasar ahora por el filtro del pleno, que ya ha adelantado que dará luz verde a la iniciativa, según ha informado el diario 'O Globo'



De acuerdo con las informaciones que han ido apareciendo en los medios brasileños, el asesinato de Do Carmo habría venido precedido de varios intentos anteriores, incluyendo el envenenamiento.



La Fiscalía de Río de Janeiro sostiene que Dos Santos "diseñó toda la operación criminal, preparó, alentó y convenció a otros imputados a participar en el asesinato" para poder tener acceso a las finanzas familiares, estrictamente controladas por Do Carmo.