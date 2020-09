Brandon Ingram gana premio de Jugador de Mayor Progresión en la temporada

En la imagen el ala-pívot titular de los Pelicans de Nueva Orleans, Brandon Ingram. EFE /TANNEN MAURY /Archivo

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 31 ago (EFE).- El ala-pívot titular de los Pelicans de Nueva Orleans, Brandon Ingram, fue proclamado este lunes como el Jugador con Mayor Progresión en la temporada regular 2019-2020 de la NBA.

Ingram, que cumplirá 23 años este miércoles, estableció máximos de su carrera en puntos (23,9), rebotes (6,1), asistencias (4,2) y robos por partido (1,0), junto con porcentaje de 3 puntos (39%) y porcentaje de tiros libres (85%).

Todo lo consiguió en su primer año en Nueva Orleans después de ser parte de un grupo de jugadores jóvenes y selecciones dadas por Los Angeles Lakers, el pasado verano, a cambio del pívot Anthony Davis.

Ingram también debutó en el Juego de Estrellas esta temporada.

No obstante, un problema de coagulación de la sangre le obligó a terminar prematuramente la temporada 2018-2019 con los Lakers, Volvió a la competición sin ningún tipo de secuelas físicas y de salud.

"Primero quiero decirle a Dios sea la gloria. Sin él no estaría sano", declaró Ingram.

Agradeció por las oportunidades a los Pelicans, desde el exentrenador Alvin Gentry, que fue despedido hace dos semanas, como al vicepresiente ejecutivo del equipo David Griffin.

En la elección del premio al Jugador de Mayor Progresión Ingram obtuvo una estrecha victoria sobre el pívot de los Heat de Miami, Bam Adebayo, al sumar 326 puntos (y 42 de 100 votos de primer lugar).

Adebayo recibió 295 puntos (incluidos 38 votos del primer lugar) en la votación realizada por un panel global de 100 periodistas deportivos y locutores que cubren a diario la información de la NBA en Estados Unidos y Canadá.

El escolta de los Mavericks de Dallas, el esloveno Luka Doncic, acabó en tercer lugar con 101 puntos (y 12 votos de primer lugar).

El alero de los Celtics de Boston, Jayson Tatum (57 puntos, tres votos de primer lugar) y el escolta de los Hornets de Charlotte Devonte 'Graham (50 puntos, dos votos de votos del primer lugar) completaron la lista de los jugadores que recibieron votos.

La NBA también proclamó como Entrenador del Año a Nick Nurse, de los Toronto Raptors; y Jugador Defensivo del Año a Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee.

Faltan por conceder tres premios: al Jugador más valioso (MVP), al Novato del año y al Sexto hombre del Año.

Debido a los cambios en el calendario de la NBA, forzados por la pandemia del coronavirus, este año los premios no se pudieron entregar en una sola ceremonia.