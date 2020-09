Bolsonaro anuncia un programa para llevar internet al corazón de la Amazonia

En la imagen un registro del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien anunció este martes un programa de infraestructura que ampliará las conexiones de internet en el norte del país. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 1 sep (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este martes un programa de infraestructura que ampliará las conexiones de internet en el norte del país y beneficiará a nueve millones de personas que residen en la vasta región amazónica.

El programa estará apoyado por inversiones cifradas en 1.000 millones de reales (unos 182 millones de dólares) y permitirá la instalación de redes de fibra óptica submarinas que recorrerán el curso de los ríos amazónicos a lo largo de 10.000 kilómetros.

"A veces no le damos la debida importancia a lo que tenemos", dijo Bolsonaro en alusión a que en las regiones más ricas del país la internet es una realidad "hace muchos años", pero continúa ausente en las zonas más pobres, como es la propia Amazonia.

Según el líder de la ultraderecha brasileña, que promueve hasta la explotación de la riqueza amazónica, es necesario "integrar" al mayor pulmón vegetal del planeta al resto del país para poder hacer realidad uno de los lemas de Brasil: "La Amazonia es nuestra".

Bolsonaro destacó que el programa será realizado con "recursos propios", pese a las dificultades económicas que atraviesa Brasil.

"Si algún día necesitamos recursos de otros países, podemos hasta aceptarlos, pero será de países que tengan nuestros mismos ideales de libertad y democracia", declaró el mandatario, que ya ha trabado diversas polémicas con Gobiernos extranjeros por sus agresivas políticas para el medioambiente.

En el mismo acto, el ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, ofreció algunos detalles del programa, del cual aseguró que "viene para solucionar el problema de cerca del 25 % de los 40 millones de brasileños que no tienen acceso a internet".

Según el ministro, entre ellos están "niños que hoy, por causa de la pandemia (de coronavirus) no pueden estudiar y personas que no pueden hablar con sus parientes" debido a las restricciones que ha impuesto la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Con la vista puesta en el futuro, aseguró que junto con las redes de internet llegará también la televisión digital, que hasta ahora es "exclusiva" de las regiones más desarrolladas del país.

En la ceremonia participó también el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, quien subrayó que mediante esa iniciativa se "facilitará el acceso a la Justicia", que en casi todo el país opera con sistemas digitales que, hasta ahora, no están presentes en las remotas regiones de la Amazonia.