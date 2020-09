Autoridad electoral ordena a López Obrador retirar anuncio por citar al Papa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa durante una rueda de prensa matutina en las instalaciones de la Base Aérea número 19, antes Hangar Presidencial en la Ciudad de México (México). EFE/Jorge Núñez/Archivo

México, 31 ago (EFE).- El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ordenó este lunes al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, retirar un video publicitario en el que cita al papa Francisco porque el organismo considera que vulnera el laicismo del Estado mexicano.

Con motivo del informe de su segundo año de gobierno, López Obrador ha lanzado una serie de videos promocionales y en uno de ellos asegura: "Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio".

"Se hacen alusiones al papa Francisco y al evangelio, lo que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró como expresiones que contrarían el principio de laicidad", expresó el organismo en un comunicado.

Además, "atentan contra la independencia y neutralidad del Estado mexicano y los servidores públicos respecto a las iglesias y creencias religiosas".

El organismo considera también que el uso de los términos "conservadores" y "comunismo" no tienen nada que ver con "la información de la gestión pública" hecha por el presidente en su segundo año de gobierno.

Y que "menoscaban a las fuerzas políticas opositoras" en periodo electoral, pues se celebrarán elecciones locales en los estados de Hidalgo y Coahuila el próximo octubre.

Por todo ello, dio la razón a la denuncia de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ordenó retirar el video de medios de comunicación y redes sociales.

Como marca la tradición, el presidente presentará el 1 de septiembre al Congreso de México el informe de su segundo año de gobierno.

Con motivo de este evento, López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha difundido esta semana varios videos promocionales en los que resume su gestión.

En uno aseguró que las obras de infraestructura emblema de su Gobierno crearán 150.000 empleos y en otro dijo que "es buena la relación con los empresarios de México", con quienes se acordó el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la subida del salario mínimo y de las pensiones.

En otro, también dijo que trabaja "de día y de noche para garantizar la seguridad" y para que "ya no sea la delincuencia la que gobierne en México".