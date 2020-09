Amaia Montero presume de su espectacular cambio físico

24/03/2018 Imagen que lucía la cantante vasca antes de su espectacular transformación física POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Amaia Montero sigue compartiendo día a día en su cuenta de Instagram imágenes en las que presume de su espectacular transformación. Después de una temporada alejada de las redes sociales para recuperarse y volver a ser la misma que nos enamoró como la voz de "La Oreja de Van Gogh" la cantante reaparecía hace un mes muy cambiada físicamente para sorpresa de todos sus seguidores.



Y es que visiblemente más delgada y con un ligero cambio en el rostro - más fino y terso, quizás fruto de algún retoque o tratamiento estético - Amaia volvía a las redes sociales, desde donde nos va informando puntualmente, con la publicación de diferentes fotografíasm de su radical cambio físico que, una vez más, nos ha dejado boaquiabiertos.



La cantante, camaleónica a más no poder, acaba de cumplir 44 años y lo ha celebrado regalándonos un posado en el que, con un top negro y unos ajustados leggins del mismo color, presume de tipazo. Luciendo de nuevo su característico rubio platino y la mejor de sus sonrisas, Amaia luce orgullosa su nueva figura.



Sus incondicionales, alucinados ante tal cuerpazo, no han tardado en preguntarle el secreto para haber perdido tanto peso en tan poco tiempo. Y es que la ex de Gonzalo Miró siempre hizo gala de ser una mujer con curvas, alejada del prototipo de delgadez que impera en la actualidad.



De momento, Amaia guarda silencio pero estamos deseando que revele qué pacto con el diablo ha firmado para presumir de tal cuerpazo para despedir este atípico verano en el que, tras tocar fondo, vuelve a ser la misma de siempre.