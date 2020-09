Alfaro dice estar preparado y optimista para llevar a Ecuador al Mundial

En la imagen el entrenador argentino Gustavo Alfaro. EFE /Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Guayaquil (Ecuador), 31 ago (EFE).- El entrenador argentino Gustavo Alfaro afirmó este lunes que desde 2006 se venía preparando para asumir el rol de seleccionador, como desde la semana pasada lo es de Ecuador, y se declaró optimista para llevar al país al Mundial de Catar 2022.

"Comencé a prepararme para esta oportunidad desde 2006, dejando de lado el área del entrenador y metiéndome en la cabeza de los seleccionadores durante los Mundiales, de las copas América y Confederaciones, y ahora que se me da con Ecuador, mi primer objetivo será clasificar al Mundial de Catar", resaltó.

Alfaro, de 58 años, que dejó la ingeniería química por el fútbol y luego prosiguió en la carrera de entrenador, se declaró comprometido para llevar a Ecuador al Mundial de Catar 2022.

En un mensaje difundido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), recordó que tras diez años como técnico en la segunda categoría del fútbol argentino sorteando grandes dificultades, saltó a la primera hasta finales de 2019.

"Después de mi última experiencia en Boca Juniors sentía que era el momento de ver la posibilidad de tener una experiencia en este aspecto (dirigir a una selección), y no es que la empecé a preparar desde el momento en que terminó mi contrato con Boca, esto lo venía madurando desde hace mucho tiempo, desde 2006", dijo.

Alfaro se desempeñó en Colombia como comentarista de fútbol en una cadena de televisión.

"Buscaba fundamentalmente ver la profesión desde otro lugar distinto, tomar una distancia para meterme en la cabeza de los entrenadores y ver cuáles eran las decisiones que tomaban en función de eso y también hacer un recorrido sobre la metodología que las selecciones tienen para trabajar", explicó.

Dijo que la oferta de la Federación Ecuatoriana le sedujo mucho.

"Para mí es una selección que tiene más futuro que presente, tiene una generación de jugadores jóvenes realmente increíbles", añadió.

"Me gustaría ser parte de ese proceso, ser parte de ese crecimiento y tener el poder darle forma a ese sueño que tenemos de jugar el próximo Mundial de Catar", insistió.

Dijo querer un equipo "confiable, que genere confianza", que en cualquier cancha sepa a lo que juega.

Pero admitió que hay que trabajar y generar al tiempo "sentido de pertenencia, sentido de equipo".

"Ese primer paso lo tenemos que dar nosotros, demostrar que podemos ser un equipo confiable, que podemos ser un equipo que luche por una clasificación y que sepa que la selección está por encima de todos nosotros", expresó.

"El primer objetivo será jugar la Copa de Catar, porque la ilusión que tienen todos los equipos al empezar una eliminatoria es jugar el Mundial de Catar y creo que, si bien las eliminatorias más difíciles son las sudamericanas, Ecuador está con condiciones de aspirar a ese lugar para la próxima Copa del Mundo", puntualizó.