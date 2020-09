Alemania cree que contracción de 2020 será menor de lo previsto

(Bloomberg) -- El Gobierno alemán anticipa que el impacto económico del coronavirus será inferior a lo previsto este año, según una persona familiarizada con el pronóstico actualizado que se publica el martes.

La coalición gobernante de la canciller Angela Merkel anticipó en abril que la economía se contraería un 6,3% en 2020, la peor recesión desde que el país comenzó su recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, antes de repuntar con un crecimiento del 5,2% el próximo año. Está previsto que el ministro de Economía, Peter Altmaier, presente el nuevo pronóstico el martes a las 11 a.m. en Berlín.

La actividad en la mayor economía de Europa ha experimentado un fuerte repunte tras colapsar en el segundo trimestre, y las empresas alemanas se han mostrado un poco más optimistas este mes respecto al avance de la economía en su largo camino hacia la recuperación.

Para suavizar el golpe de la pandemia, el Gobierno de Merkel suspendió los límites constitucionales de deuda como parte de un programa de estímulo masivo. No obstante, el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, ha dicho que no espera que el producto interno bruto alcance los niveles anteriores a la crisis antes de finales de 2021 como muy pronto.

Los contagios están aumentando nuevamente después de la temporada de vacaciones de verano, avivando los temores a otra ronda de cierres que podrían hundir las economías de toda Europa nuevamente en la recesión.

El Gobierno alemán revisará al alza su pronóstico para el producto interno bruto de 2020 a una caída de menos del 6%, informó Reuters más temprano el lunes, sin identificar la fuente de su información. También revisará a la baja su pronóstico de crecimiento para el próximo año, según el informe.

