Al menos once detenidos en una marcha estudiantil en el centro de Minsk

EFE/EPA/STRINGER

Minsk, 1 sep (EFE).- Al menos once personas han sido detenidas este martes durante una marcha estudiantil de protesta en el centro de la capital bielorrusa, informó la ONG de derechos humanos Vesná (Primavera).

Según la OGN, los detenidos son ocho estudiantes, un profesor y dos periodistas.

"Sí, entre los estudiantes hay detenidos. Pero nadie los secuestra, como escriben algunas fuentes de internet. La personas son detenidas por policías, que antes de practicar la detención se presentan y explican los motivos de esta", dijo la portavoz de la Policía de Minsk, Natalia Ganiusevich, citada por el digital tut.by.

Centenares de estudiantes de varias universidades se congregaron en el parque Gorki de Minsk y desde allí se dirigieron en una columna hacia la Plaza de la Independencia.

"¡Juntos hasta el fin!", "Viva Bielorrusia", coreaban los estudiantes, muchos de los cuales portaban banderas de color blanco-rojo-blanco, la antigua enseña nacional bielorrusa.

En algunas pancartas podía leerse en bielorruso e inglés "Libertad a los presos de conciencia".

"Vengo siempre a las manifestaciones. Estamos cambiando la historia. Los estudiantes con frecuencia son el motor de las revoluciones. ¿Acaso nosotros somos peores?", dijo a Efe Vitali, de 19 años, alumno de la Universidad Estatal de Informática.

En su opinión, los estudiantes no deben tener miedo y movilizarse para "tumbar a (Alexandr) Lukashenko", el presidente bielorruso, que lleva 26 años en el poder.

"Tenemos que salir a la calle a protestar, somos jóvenes y no tenemos que tener miedo", le secundó Svetlana, de 18 años, que admite que se pelea con sus padres por participar en las protestas, ya que estos, aunque no apoyan a Lukashenko, temen que le ocurra algo.

Agentes de la policía, provistos de altavoces, pedían infructuosamente a los participantes en la marcha que se disolvieran ya que estaban incurriendo en una falta administrativa al no estar autorizada la manifestación.

Los llamamientos policiales eran replicados por los estudiantes con gritos de "¡Ganbá!" (vergüenza en bielorruso).

En las redes sociales se difunden llamamientos a acudir a respaldar las protestas estudiantil.

"Si estáis en huelga o simplemente no estáis ocupados, no hay que esperar a las 18.00 (hora local en que está convocado un mitin opositor). Venid ahora al centro a apoyar a los estudiantes", escribía Nexta, un canal de Telegram.

La marcha de los estudiantes coincidió con el comienzo del año académico en el país y se inscribe en la campaña de protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto pasado en las que según los datos oficiales Alexandr Lukashenko fue reelegido con el 80,1 % de los votos.

Los comicios fueron declarados fraudulentos por la oposición, cuya candidata, Svetlana Tijánovskya, se vio obligada a exiliarse en Lituania, y sus resultados no han sido reconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

Además de la repetición de las presidenciales, los opositores demandan la libertad de todos presos políticos y castigo para los responsables de la represión policial que dejó centenares de heridos en los tres primeros días de los comicios, en los que fueron detenidas cerca de 7.000 personas.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos han documentado numerosos casos de tortura en los lugares en que fueron recluidos los detenidos.