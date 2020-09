115-104. Butler y Heat puede con Antetokounmpo y Bucks y toman ventaja

El escolta Jimmy Butler de los Heat de Miami. EFE /EPA /JOHN G. MABANGLO

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 31 ago (EFE).- El escolta Jimmy Butler, reivindicó su condición de estrella y jugador franquicia, y con 40 puntos, su mejor marca en playoffs, guió esta noche a los Heat de Miami al triunfo de 115-104 frente a los Bucks de Milwaukee en el primer partido de semifinales de la Conferencia Este.

Además de la gran inspiración encestadora de Butler, que anotó 12 de 24 tiros de campo, incluidos 13 de 20 tiros de campo, con 2-2 de triples y 12 de 13 desde la línea de personal, el juego defensivo de los Heat, después de ceder 40 puntos en el primer cuarto, fue la clave de la victoria que les permitió ponerse con ventaja de 1-0 en la serie al mejor de siete.

El récord anterior de Butler con el uniforme de los Heat fue de 38 puntos. La mejor marca de su carrera en los playoffs fue 36, cuando la pasada temporada jugaba con los Sixers de Filadelfia, equipo con el quiso seguir y pidió que lo traspasasen.

El veterano base esloveno Goran Dragic también fue decisivo en la dirección del juego de los Heat al aportar 27 puntos, con seis asistencias y cinco rebotes.

Mientras que el pívot Bam Adebayo, aunque no ganó el premio de Jugador de Mayor Progresión en la temporada, se lo dieron al ala-pívot Brandon Ingram, de los Pelicans de Nueva Orleans, surgió de nuevo como el mejor en el juego interior de los Heat al aportar un doble-doble de 12 puntos, 17 rebotes y seis asistencias.

La victoria fue la tercera de los Heat esta temporada en los cuatro duelos que ha mantenido con los Bucks, el equipo que acabó la temporada regular con la mejor marca de la liga.

El escolta novato Tyler Herro agregó 11 puntos y fue el sexto jugador de los Heat que ahora tienen marca perfecta de 5-0 en lo que va de la competición de playoffs después de haber barrido 4-0 a los Pacers de Indiana en serie de primera ronda.

La figura de los Bucks, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, aunque se quedó a las puertas de un triple doble-doble, aportó 18 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias, al final no pudo ser factor ganador ante el gran marcaje que le hizo la defensa de los Heat.

Mientras que los 28 puntos conseguidos por el alero Khris Middleton, que fue el líder encestador de los Bucks, tampoco evitó la derrota del equipo de Milwaukee, que también perdió el primer partido de la serie de primera ronda ante los Magic de Orlando y luego ganaron cuatro partidos consecutivos.

Pero la noche deberá ser tenida en cuenta por los Bucks y analizarla, especialmente Antetokounmpo, quien falló nada menos que ocho tiros desde la línea de personal (4-12), la peor actuación de cualquiera con al menos 12 intentos de tiros libres en un juego de playoffs desde que Andre Roberson terminó 2 por 12 con los Thunder de Oklahoma City, el 23 de abril de 2017 contra los Rockets de Houston.

Algo que puede también preocupar al entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, si como se piensa, los Heat bajo la dirección de Erik Spoelstra, observado esta noche por primera vez por su mentor el presidente del equipo, el legendario exentrenador Pat Riley, que llegó por primera vez a la burbuja de Orlando.

Riley estuvo en el partido, aunque no se le permite estar cerca del equipo o de su hotel debido a las reglas de salud y seguridad del reinicio de la temporada.

Pero Spoelstra, dijo que estaba contento de que Riley y el gerente general Andy Elisburg, quien también estuvo en algunos partidos de primera ronda, pudieran ver la burbuja "histórica".

"Aún es suficiente para poder sentir las emociones de los playoffs y dónde estamos", destacó Spoelstra. "Creo que ambos se debieron sentir bien por la manera como el equipo luchó todo el partido".

El veterano escolta Kyle Korver agregó 11 puntos con los Bucks, quienes anotaron 40 puntos en el primer cuarto y lograron 64 el resto del camino.

Los Heat estuvieron al frente del marcador con parcial de 92-86 después de tres cuartos, luego de estar perdiendo la mayor parte del partido hasta ese momento, pero luego anotaron solo tres puntos en los primeros 6:30 minutos del último periodo.

Sin embargo, los Bucks no explotaron ese bajón ofensivo de los Heat, que con triples consecutivos de Butler y Herro comenzaron a recuperar la victoria la número 24 en primeros partidos de series de playoffs.

Mientras que los Bucks la colocaron en marca perdedora de 20-32 en los primeros partidos de eliminatorias de playoffs, algo que al entrenador Budenholzer dijo no preocuparle.

"Lo que cuenta es conseguir los cuatro triunfos que te aseguren el pase a la siguiente ronda", declaró Budenholzer. "Ahora sólo hay que pensar en el segundo partido".