Van Dijk dice que la selección de Países Bajos está decepcionada con la salida de Koeman

AMSTERDAM, 31 ago (Reuters) - La selección neerlandesa está decepcionada con la decisión de su entrenador Ronald Koeman de irse al Barcelona, ​​aunque entiende que no podía rechazar la oferta, dijo el lunes el capitán Virgil van Dijk.

"No fue una gran sorpresa, pero todos estamos decepcionados porque hemos visto partir a un entrenador tremendo. Pero era su sueño (...) Es triste para nosotros, pero lo entendemos", dijo el zaguero sobre la renuncia de Koeman este mes para asumir en el club español, donde alguna vez fue jugador.

"Los jugadores no se sienten defraudados con Koeman, solo le desean lo mejor", añadió el defensor del Liverpool en la antesala de los dos partidos de Países Bajos por la Liga de Naciones en Ámsterdam contra Polonia el viernes e Italia el próximo lunes.

Koeman era muy querido entre los jugadores y recuperó a una selección que venía de no clasificar a la Eurocopa 2016 y a la Copa del Mundo de 2018. Después de que Koeman se hizo cargo del equipo, llegó a la final de la última Liga de Naciones y aseguró un puesto en la Euro 2020, que se pospuso para el próximo año.

Su exasistente Dwight Lodeweges se hará cargo de la "Oranje" en los dos partidos, pero Van Dijk instó en una conferencia de prensa a la federación de fútbol local a nombrar rápidamente a un técnico definitivo.

Louis van Gaal, que llevó a Holanda a las semifinales de la Copa del Mundo en Brasil hace seis años, expresó su interés en un posible regreso en un programa de televisivo el fin de semana, y Van Dijk fue consultado el lunes sobre su opinión sobre el exentrenador del Manchester United.

"Nunca he trabajado con él, así que no puedo decir mucho al respecto. Personalmente no sugerí su nombre. Pero ha hecho mucho por el fútbol neerlandés y es lógico que los medios mencionen su nombre. Estoy seguro de que la asociación tomará la decisión correcta", respondió Van Dijk. (Escrito por Mark Gleeson en Johannesburgo. Editado en español por Rodrigo Charme)