Tiburón ballena, esperanza de idílica isla mexicana golpeada por covid-19

SHOTLIST ISLA HOLBOX, MÉXICO9 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Travelling tourist walk on dock to board boatPaseo turístico en el muelle para abordar el barco.2. Paneo de derecha a izquierda Paseo turístico en el muelle hacia el barco.3. Plano medio Guía turístico rocía desinfectante en turistas antes de abordar el barco4. Paneo de derecha a izquierda turistas subiendo al barco5. Plano medio Guía turístico Edier Rosado da instrucciones a los turistas en barco6. Plano medio turistas en barco con máscara facial y chaleco salvavidas 7. SOUNDBITE 1 - Guillermo Torfer, director de VIP Holbox (hombre, español, 11 seg.): "El impacto fue muy fuerte, el negocio recibió un 99 por ciento de cancelaciones, teníamos mucho cliente francés, europeo." 8. Travelling delfines saltando al mar cerca del barco en movimiento 9. Plano general barco se dirige hacia la zona del tiburón ballena10. Plano medio turista se encuentra en el borde delantero del barco mirando11. Plano medio delfines nadan cerca del barco12. Plano medio turistas en barco escuchan a Edier Rosado dando instrucciones sobre cómo nadar con tiburones ballena13. Paneo de derecha a izquierda desde barco con turistas hasta tiburones ballena nadando en la superficie del agua 14. SOUNDBITE 2 - Edier Rosado Cherrez, guia del tour de avistamiento de tiburón ballena (hombre, español, 12 seg.): "En el tour del tiburón ballena, que es el que estamos realizando en esta temporada, antes podríamos observar hasta 200 lanchas en la zona y ahora observamos, 30, 20. " 15. Plano medio El capitán del barco habla por radio en el barco16. Paneo de derecha a izquierda del mar al barco ISLA HOLBOX, MÉXICO9 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 17. Plano medio tiburones ballena en el mar ISLA HOLBOX, MÉXICO9 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 18. SOUNDBITE 3 - Victor Vara, turista mexicano (hombre, español, 8 seg.): "Ahora que no hya tanta gente, se puede disfrutar de otra forma, padrisimo" 19. Plano general tiburón ballena en la superficie del mar20. Paneo de izquierda a derecha barcos en la playa de holbox21. Plano general Calle muy transitada en Holbox con vehículos que pasan