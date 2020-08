Terelu Campos cumple 55 años más tranquila que nunca

02/10/2019 Terelu Campos mostrando su faceta más solidaria en un acto de la AECC, con quienes colabora asiduamente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Terelu Campos cumple 55 años. Y lo hace, por fin, en un momento tranquilo. En nuestras vidas desde que empezó a trabajar en la radio hace más de tres décadas, la colaboradora ha pasado por etapas complicadas por diferentes motivos - salud, trabajo o amor, como no - en los últimos años. Sin embargo, y tras superar los baches que le ha ido poniendo la vida, hoy sopla las velas de su tarta con una sonrisa que sólo puede tener quien ha superado lo peor y disfruta, por fin, de una paz más que merecida.



Sin embargo, Terelu no tiene prevista ninguna gran fiesta de cumpleaños a causa de la situación que estamos viviendo por la crisis del coronavirus. Sin embargo, sí ha confesado que su deseo este año es "que mi madre esté bien, que es lo más importante y que estemos todos bien, que Mila llegue a vencer esta guerra. Va venciendo batallas, pero que venza la guerra".



Un deseo que revela la enorme generosidad de Terelu con los suyos. Y es que, cuando la mayoría pide un deseo personal por su cumpleaños, la comunicadora no duda en hacerlo por su madre y por su gran amiga, Mila Ximénez. Y es que la hija de Teresa Campos, que superó un cáncer de mama en dos ocasiones y que se ha realizado una doble masectomía para no tener que pasar por lo mismo otra vez, sabe lo importante que es la salud.



Sana, y con el autoestima recuperada después de haber atravesado por un pequeño bajón anímico enfermedad, Terelu se ha animado recientemente a posar en bañador presumiendo de cuerpo a sus 55 años en una conocida revista. Sin embargo, y pese a que conserva el atractivo que la convirtió en uno de los rostros más deseados de nuestro país, ha cerrado la puerta al amor. Muy sincera, la colaboradora asegura que no se ve con ningún hombre y confiesa sin pelos en la lengua que hace más de tres años que no mantiene relaciones íntimas.



En cuanto al dinero, la hija de Teresa Campos puede respirar tranquila. Y es que, a principios de año, la malagueña conseguía vender el lujoso ático de Pozuelo que tantos quebraderos de cabeza le trajo a causa de su elevada hipoteca y sus gastos de mantenimiento. Con serias dificultades económicas después de haber dejado su trabajo en "Sálvame" - donde colaboraba tres días a la semana - deshacerse de su piso ha sido un soplo de aire fresco y ha supuesto*el fin de sus problemas financieros.



Encantada después de que su hija Alejandra Rubio haya retomado su relación con Álvaro Lobo, y más unida que nunca a su madre, Teresa Campos - con quien pasó gran parte del confinamiento - Terelu alcanza los 55 años en un momento tranquilo. Y es que en ocasiones tener "salud, dinero y amor", como reza la canción, no es lo más importante para alcanzar esa ansiada paz que no se compra con dinero pero que sí suele traer la felicidad.