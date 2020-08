Tenis.-Tenis/US Open.- (Crónica) Carreño y Davidovich superan el debut en Flushing Meadows

Andújar, Ramos y Badosa se despiden a las primeras de cambio



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Los tenistas españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich son los dos primeros miembros de 'La Armada' que superan el estreno del US Open, segundo 'grande' de la temporada, mientras que Pablo Andújar, Albert Ramos y Paula Badosa, en el cuadro femenino, no pudieron seguir adelante y dijeron adiós a Flushing Meadows a las primeras de cambio.



Davidovich, que jugaba su segundo partido de 'Grand Slam', se impuso al austríaco Dennis Novak por 3-6, 6-4, 6-3, 1-6 y 6-0 en un partido que rozó las tres horas de duración. La victoria cita al tenista malagueño, de padre ruso, con el polaco Hubert Hurkacz por un sitio en la tercera ronda de Nueva York.



Además, Pablo Carreño -que llega pletórico tras conquistar Cincinnati en la modalidad de dobles- también necesitó cinco sets para superar el estreno en un partido eterno. El tenista asturiano, que fue de menos a más, doblegó al japonés Yasutaka Uchiyama por 4-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-3 en un duelo de tres horas y media que le da el pasaporte para medirse con el local Mitchell Krueger en la siguiente ronda.



Por su parte, ni Pablo Andújar, ni Albert Ramos pudieron alargar su andadura en los Estados Unidos. El manchego no comenzó mal, pero no pudo hacer nada para evitar su derrota ante el croata Borna Coric por 7-5, 6-3 y 6-1; de igual forma que Albert Ramos, que sucumbió ante uno de los favoritos para pelear por la corona: el griego Stefanos Tsitsipas, que resolvió la contienda en hora y media por 6-2, 6-1 y 6-1.



Además, la primera jornada del US Open dejó la eliminación de Paula Badosa en el cuadro femenino, donde mañana debutarán Aliona Bolsova y Garbiñe Muguruza. Badosa -nacida en Nueva York- cayó este lunes frente a la rusa Varvara Gracheva, de 20 años, en un duelo que terminó 6-4 y 7-5.