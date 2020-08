Tenis.-Barty mantiene el número uno mundial tras una semana sin cambios

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El ranking mundial de la WTA se mantiene liderado una semana más por la tenista australiana Asleigh Barty, por delante de la rumana Simona Halep, justo antes de la celebración del US Open, donde ambas se ausentarán debido al coronavirus.



De esta forma, Barty conserva más de 2.300 puntos sobre su perseguidora y más de 3.500 respecto a la checa Karolina Pliskova, tercera de la clasificación y que será la primera cabeza de serie en el 'Grand Slam' de Nueva York.



En cuanto a la representación española, Garbiñe Muguruza conserva el decimosexto puesto antes de afrontar el US Open, su primer torneo desde que comenzó la pandemia. Carla Suárez (71), Sara Sorribes (82) y Paula Badosa (94) también continúan dentro del 'Top 100'.



--CLASIFICACIÓN DE LA WTA A 31 DE AGOSTO.



1. (1) Ashleigh Barty (AUS) 8.717 puntos.



2. (2) Simona Halep (RUM) 6.356.



3. (3) Karolina Pliskova (CZE) 5.205.



4. (4) Sofia Kenin (USA) 4.590.



5. (5) Elina Svitolina (UCR) 4.580.



6. (6) Bianca Andreescu (CAN) 4.555.



7. (7) Kiki Bertens (PBA) 4.335.



8. (9) Serena Williams (USA) 4.080.



9.(10) Naomi Osaka (JAP) 4.020.



10.(8) Belinda Bencic (SUI) 4.010.



.../...



16.(16) GARBIÑE MUGURUZA (ESP) 2.711.



71.(69) CARLA SUÁREZ (ESP) 881.



82.(80) SARA SORRIBES (ESP) 798.



94.(94) PAULA BADOSA (ESP) 706.