Suiza.- Nestlé ultima la compra del 74,4% que no controla en Aimmune, valorada en 2.185 millones

20/05/2020 Nestlé dona 1 millón de CHF para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD NESTLÉ



VEVEY (SUIZA), 31 (EUROPA PRESS)



El grupo suizo de alimentación Nestlé ha llegado a un acuerdo definitivo con la biofarmacéutica Aimmune Therapeutics para lanzar una oferta de compra sobre el 74,4% que aún no controla en la compañía especializada en alergias alimentarias, a la que valora en 2.600 millones de dólares (2.185 millones de euros), incluyendo su participación del 25,6%.



Según los términos del acuerdo entre las dos empresas, Société des Produits Nestlé (SPN) lanzará una oferta de 34,50 dólares en efectivo por cada acción de Aimmune Therapeutics que aún no controla Nestlé Health Science (NHSc), lo que representa una prima del 174% respecto del precio de cierre de los títulos de la biofarmacéutica el pasado viernes.



Una vez completada con éxito la transacción y el resto de condiciones de cierre, algo que podría suceder en el cuarto trimestre de 2020, una filial de SPN se fusionará con Aimmune, siendo esta la corporación sobreviviente. Las acciones de Aimmune en circulación que no se hubiesen adherido a la oferta tendrán el derecho de percibir la misma contraprestación de 34,50 dólares.



NHSc cuenta actualmente con una participación del 25,6% en Aimmune, tras haber invertido 473 millones de dólares (397millones de euros) en la firma desde 2016.



"Esta transacción une el liderazgo en ciencias de la nutrición de Nestlé con una de las empresas más innovadoras en el tratamiento de alergias alimentarias", dijo Greg Behar, consejero delegado de Nestlé Health Science. "Juntos podremos ofrecer una amplia gama de soluciones que pueden transformar la vida de las personas que padecen alergias alimentarias en todo el mundo", añadió.