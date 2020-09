Sock elimina a Pablo Cuevas y se cita con Mannarino en la segunda ronda

El tenista estadounidense Jack Sock. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 31 ago (EFE).- El estadounidense Jack Sock, 389 del mundo, sorprendió este lunes al uruguayo Pablo Cuevas en el Abierto de Estados Unidos al imponerse al cabo de tres horas y 15 minutos por 3-6, 6-4, 6-2, 4-6 y 7-6 (2).

Sock se medirá en la segunda ronda del Abierto con el francés Adrian Mannarino, trigésimo segundo cabeza de serie, que hoy ganó en cuatro sets por 6-1, 6-4, 2-6 y 6-3 al italiano Lorenzo Soneto.

El duelo entre Cuevas, 34 años, 61 en la clasificación mundial, y Sock fue el tercero y el estadounidense consiguió su primer triunfo.

Después de haber ganado bien la primera manga, Cuevas, que jugó su undécimo Abierto, vio como el juego de Sock desde el fondo de la pista, un especialista en dobles, le generó múltiples problemas hasta hacerle perder las dos siguientes sin tener respuesta para neutralizar al estadounidense de 27 años.

Aunque Cuevas tuvo un buen saque, colocó 12 'aces' con cinco dobles faltas, por 10 y 10, respectivamente, de Sock, no pudo ganarle el intercambios de golpes al tenista estadounidense hasta que en la cuarta manga, pudo hacer el 'break', que le metió en el partido.

El decisivo quinto set, Cuevas lo empezó dominado y rompiendo el saque a Sock, pero de nuevo no pudo definir con los tantos decisivos y Sock llevó el partido al 'tiebreak', donde irónicamente tuvo sus mejores saques que fueron los que hicieron la diferencia en el marcador final y en su clasificación a la segunda ronda.

Sock acabó con 51 golpes ganadores y 49 errores no forzados, comparados a los 43 y 32 de Cuevas, respectivamente, que no pudo tampoco superar las subidas a la red del jugador estadounidense, quien logró 25 puntos en 38 oportunidades creadas por 11 y 19 del veterano tenista uruguayo.