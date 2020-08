Rosa Benito responde a Teresa Campos y pone en el lugar que les corresponde a Gloria Camila y José Fernando

10/11/2018 Rosa Benito ha lanzado un claro zasca a Teresa Campos, aclarando que Gloria Camila y José Fernando también son hijos de Rocío Jurado EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Tras las declaraciones de Teresa Campos en "Hormigas Blancas" mirando al cielo y pidiendo a Rocío Jurado que desde el cielo protegiese a su hija, las reacciones en la familia Mohedano no han tardado en llegar. Y es que Rosa Benito, presente en el plató de "Ya es mediodía", se ha dirigido, aunque sin nombrarla, a la veterana comunicadora para dejarle algo muy claro.



La ex mujer de Amador Mohedano, bastante rotunda, ha señalado que Rocío Jurado no sólo tenía una hija, Rocío Carrasco, sino tres, puesto que Gloria Camila y José Fernando también eran hijos de la chipionera. Así que ni corta ni perezosa Rosa ha declarado si alguien pidió que la inolvidable artista protegiese a Rociíto, debería haber nombrado también a sus otros hijos y pedir que a ellos también los protegiese.



La cuñada de Rocío Jurado, muy dolida, ha expresado su pesar porque con el "legado impresionante" que dejó la cantante de Chipiona, "14 años después solo se hablan de estos temas", unas polémicas familiares que, desgraciadamente, no tienen visos de solucionarse.



Además, y para sorpresa de todos, Rosa ha confesado que muchas cosas serían diferentes si Rocío siguiese viva, como su matrimonio con Amador Mohedano. Y es que sincera y clara como hace mucho que no se mostraba,la colaboradora ha admitido que si la cantante de "Como una ola" no hubiese fallecido, ella continuaría casada con el padre de sus cuatro hijos.