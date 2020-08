Previsiones de Video en Español de las 16H00 GMT

= PRINCIPALES NOTICIAS =

Primer vuelo comercial directo" entre Israel y Emiratos Árabes Unidos

ABU DABI: El "primer vuelo comercial" directo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel aterrizó el lunes en Abu Dabi, procedente del aeropuerto de Tel Aviv, dos semanas después de que ambos países anunciaran una normalización de sus relaciones.

(Israel Emiratos diplomacia aviación política 13H30 GMT)

Chile apuesta a la trazabilidad para evitar el repunte de coronavirus

SANTIAGO: Tras semanas críticas en mayo y junio, Chile estabilizó los casos de coronavirus en gran parte de país. Para evitar repuntes, apuesta ahora que comenzó con el desconfinamiento a seguir con la masiva capacidad de testeo y a reforzar la trazabilidad.

(Chile-salud- pandemia - 21H00 GMT)

= OTRAS NOTICIAS EN EL MUNDO =

Líbano tiene nuevo primer ministro

BEIRUT: Los responsables políticos libaneses designaron el lunes a un nuevo primer ministro, Mustapha Adib, que prometió reformas y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un país en crisis política, económica y social.

(Líbano política diplomacia protestas - Ya disponible)

Argentina se dispone a celebrar exitosa reestructuración de deuda

BUENOS AIRES: Argentina anuncia este lunes el resultado del canje de bonos bajo legislación extranjera por unos 66.000 millones de dólares, un proceso de cuatro meses que cerró el viernes y se augura exitoso, paso obligado según el gobierno para poder enfocarse en la recuperación económica del país.

(Argentina deuda - 20H00 GMT)

Dramática toma de tierras en Argentina en el peor momento de la pandemia

GUERNICA, Argentina: A la intemperie o bajo improvisadas tolderías, unas 2.500 familias desafían a la justicia -y al covid-19- desde hace más de un mes cuando ocuparon terrenos del sur de Buenos Aires, la provincia más poblada del país y donde la pandemia golpea con mayor virulencia.

(Argentina pobreza urbanismo manifestaciones pandemia salud virus - Ya disponible)

= SOCIEDAD =

Lady Gaga brilla en los MTV Video Music Awards

NUEVA YORK: La estrella del pop Lady Gaga se alzó con los premios a artista del año y canción del año por "Rain on Me", en los MTV Video Music Awards, mientras que los surcoreanos BTS ganaron por mención canción pop con "On".

(EEUU premio música gente salud virus epidemia - 17H30 GMT) VIDEO NUEVO

Pareja de colombianos gana Mundial de Tango virtual

BUENOS AIRES: Una pareja de Colombia se consagró el domingo campeona de la categoría Escenario y una dupla de Argentina ganó la categoría Pista en el Mundial de Tango de Buenos Aires, que por primera vez se realizó en forma virtual y con votación solo del público, debido a la pandemia de la covid-19.

(Argentina danza tango - Ya disponible) VIDEO NUEVO

Una niña taiwanesa sobrevive tras ser arrastrada por los aires por una cometa

HSINCHU, Taiwán: Una niña de tres años sobrevivió el pasado fin de semana en Taiwán tras verse arrastrada por los aires durante más de 30 segundos por una cometa, un incidente inmortalizado por testigos, cuyos videos que se han hecho virales en las redes sociales.

(Taiwán accidente insólita - Ya disponible)

Tiburón ballena, esperanza de idílica isla mexicana golpeada por covid-19

ISLA HOLBOX, México: El tiburón ballena, un enorme pez en peligro de extinción que visita cada año el Caribe mexicano, es la esperanza de habitantes de la Isla Holbox que ansían el retorno de turistas ahuyentados por la pandemia de covid-19.

(México animales turismo ecología pandemia - 20H00 GMT)