Presidente irlandés ayuda a celebrar 75 cumpleaños de Van Morrison

FOTO DE ARCHIVO del músico irlandés Van Morrison performs en Sondika, cerca de Bilbao, al norte de España, 2 de junio del 2017.

DUBLÍN, 31 ago (Reuters) - El presidente irlandés, Michael D. Higgins, se unió el lunes a una celebración virtual por el 75 cumpleaños de Van Morrison, en la que hizo alusión al nombre del defensor de los derechos civiles estadounidense John Lewis y al autor James Baldwin en una interpretación oral de una de las canciones del músico de Irlanda del Norte.

Higgins, poeta a tiempo parcial y exministro de Cultura, es uno de los 75 artistas y músicos que grabarán versiones del extenso catálogo del cantante de "Brown Eyed Girl" para celebrar el hito con una serie online de una semana de duración.

"Rave on Van Morrison. Rave on James Baldwin. Rave on John Lewis. La celebración se llevará a cabo, el racismo derrotado", agregó Higgins, de 79 años, a un verso de la canción "Rave On, John Donne", de 1983.

El presidente grabó la interpretación desde su residencia oficial en el Parque Phoenix de Dublín, acompañado por Bill Whelan, compositor del exitoso programa de baile irlandés "Riverdance".

A las estrellas de la música irlandesa Bob Geldof, Hozier y Sinead O'Connor se sumaron el actor y compañero de Morrison de Irlanda del Norte Liam Neeson, en las actuaciones que organizó la revista musical local Hot Press, mientras el COVID-19 mantiene cerrados la mayoría de los lugares de música.

Morrison, quien sigue tocando, pidió la semana pasada a los profesionales de la música que se unieran a él en su búsqueda de volver a tocar frente al público, criticando lo que describió como la "pseudociencia" que prácticamente ha cancelado todos los espectáculos en vivo.

