Portaltic.-TCL lanza en España su smartphone con pantalla curva TCL 10 Plus y su variante de gama media TCL 10 SE

31/08/2020



MADRID, 31 (Portaltic/EP)



TCL ha ampliado su familia de 'smartphones' TCL 10 con el lanzamiento en España de dos nuevos terminales: el TCL 10 Plus, con pantalla AMOLED con bordes curvos y cámara cuádruple de 48MP; y la variante de gama media TCL 10 SE.



TCL 10 Plus hace uso de una pantalla inmersiva de 6,52 pulgadas, con cristal AMOLED con bordes curvos. El panel cuenta también con un 'notch' en forma de V para la cámara frontal de 16MP, relación pantalla cuerpo del 93 por ciento y lector de huella dactilar en pantalla.



Asimismo, la pantalla del modelo 10 Plus de TCL está equipada con la tecnología NXTVISION, con optimización de la visualización en tiempo real, y es compatible con los contenidos de alto rango dinámico HDR10 como los de Netflix.



El móvil de TCL ofrece una cámara trasera cuádruple, con lente principal de 48MP con funciones de Inteligencia Artificial (IA) acompañada por un super gran angular de 118 grados, lente macro y lente de retratos para el efecto bokeh.



Las características del TCL 10 Plus se completan con una batería de 4.500 mAh de capacidad con carga rápida QC 3.0 y carga inversa, el procesador de gama media Qualcomm Snapdragon 665 IA y 6GB de memoria RAM.



El TCL 10 Plus ya está disponible en España a partir de 299,9 euros (versión 6+64 GB) o a partir de 349,99 (versión 6+256 GB), en los colores Moonlight Blue y Starlight Silver.



TCL 10 SE, GAMA MEDIA DESDE 189,99 EUROS



Asimismo, TCL ha acompañado este anuncio con el lanzamiento en España del terminal de gama media TCL 10 SE, que ya se vende en este país a partir de 189,99 euros, en los colores Icy Silver o Polar Night.



El TCL 10 SE cuenta con una pantalla también de 6,52 pulgadas con 'notch' en forma de V, relación de aspecto de 20:9 y ratio del 89 por ciento del frontal. Mantiene la tecnología NXTVISION y la optimización automática del contraste.



El 'smartphone' cuenta con una cámara trasera triple con lente principal de 48MP, detección automática de escenas y que combina cuatro píxeles en uno para entornos de poca luz. Incluye también un sensor super gran angular con amplitud de 115 grados y lente para retratos con bokeh.



Las especificaciones técnicas del TCL 10 SE se completan con un procesador de ocho núcleos de 2,0 GHz, batería de batería de 4.000 mAh con carga rápida de 15W, almacenamiento de 128 GB y parte trasera con efecto holográfico.