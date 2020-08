Portaltic.-Netflix permite ver de forma gratuita algunas de sus películas y capítulos de series

10/07/2019 Stranger Things 3 POLITICA CULTURA NETFLIX



MADRID, 31 (Portaltic/EP)



La plataforma de vídeos en 'streaming' Netflix ha abierto de forma gratuita parte de su catálogo sin necesidad registrarse o contar con una suscripción.



Los usuarios que no tengan una cuenta en la plataforma, podrán ver el primer episodio de algunas de las series más conocidas de Netflix, así como algunas películas y documentales.



Entre otras cosas, los usuario pueden ver el primer episodio de series como 'Stranger Things', 'Élite', 'Nuestro planeta', 'Así nos ven', 'Bebé Jefazo, vuelta al curro', 'Grace and Frankie' o 'Love is blind'.



En el listado de contenido gratuito, Netflix también ha incluido películas completas como 'Criminales en el mar', 'A ciegas' o 'Los dos papas'.



Para poder ver uno de estos episodios o películas, los usuarios tan solo tendrán que acceder al enlace habilitado en la web de Netflix, elegir el contenido y pulsar en 'Ver ahora'.