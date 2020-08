Pellegrini se lleva 23 jugadores a Marbella, entre ellos Claudio Bravo

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini. EFE/EPA/WILL OLIVER /Archivo

Sevilla, 31 ago (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha citado a veintitrés jugadores para la concentración que inicia este lunes en Marbella, la segunda en la localidad malagueña en esta pretemporada y en la que ya está incluido su compatriota Claudio Bravo, portero procedente del Manchester City inglés que el domingo se unió a la disciplina del club verdiblanco.

Para esta segunda concentración, que se prolongará hasta el próximo sábado, después de que la primera fuera hace dos semanas y que en la pasada la plantilla trabajara en la ciudad deportiva verdiblanca, hay varios jugadores que no se desplazan, como el portero Dani Martín, convocado por la selección sub-21 española, o el centrocampista Nabil Fekir, citado para la absoluta de Francia.

Tampoco está el delantero Loren Morón, quien a comienzos de la pretemporada dio positivo en un test de coronavirus y que, debido al protocolo sanitario, aún no se puede incorporar al trabajo junto al resto de la plantilla, por lo que sigue asintomático en su domicilio hasta que los controles den negativo.

El centrocampista Víctor Camarasa es otro de los que no viaja a Marbella, éste debido a que estará varios meses alejado de los terrenos de juego al romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el tramo final de la primera concentración en la Costa del Sol.

Jugadores como Francis, Kaptoum, Narváez o Edgar, y canteranos como Robert, Raúl, Calderón o Carlos Marín, seguirán ahora con el trabajo en Sevilla, ya que Pellegrini quiere ya un grupo más reducido para preparar mejor el inicio de la competición oficial.

Sí está en la expedición Martín Montoya, que fue el primer fichaje de la temporada y que, procedente del Brighton inglés, volvió al club en el que estuvo cedido en el segundo tramo de la campaña 2015-16 por el Barcelona.

La lista de expedicionarios está formada por los porteros Joel Robles, Claudio Bravo y Dani Rebollo; los defensas Emerson, Montoya, Fran Delgado, Mandi, Marc Bartra, Sidnei, Geovanni y Álex Moreno; los centrocampistas Guido Rodríguez, William Carvalho, Paul Akooukou, Guardado, Canales, Lainez, Tello y Joaquín; y los delanteros Juanmi, Borja Iglesias, Sanabria y Aitor Ruibal.