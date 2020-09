Pandilleros retienen a guardias de presidios de Guatemala

Agrega que pandilleros tomaron guardias en rehenes ///Ciudad de Guatemala, 31 Ago 2020 (AFP) - Pandilleros guatemaltecos encarcelados en la prisión denominada El Infiernito tomaron este lunes como rehenes a guardias del Sistema Penitenciario (SP) en rechazo al traslado de líderes para impedir extorsiones desde la cárcel, informaron fuentes oficiales.El vocero del SP, Carlos Morales, confirmó a la AFP la retención de entre 6 y 10 guardias en la Granja Penal Canadá, conocida como El Infiernito, en el departamento sureño de Escuintla.La toma de los guardias en rehenes se dio horas después que las autoridades trasladaran a unos 40 líderes de la pandilla Barrio 18 desde el Centro Preventivo para Hombres de la capital hacia otras prisiones del país.Morales afirmó que el objetivo es que los líderes pandilleros estén en distintas cárceles para combatir las extorsiones al ser reubicados en lugares donde no tienen comunicación telefónica con el exterior.Según Morales, los pandilleros dirigían desde prisión el cobro de extorsiones a comerciantes, taxistas y transportistas.En tanto, el ministro de Gobernación (Interior), Oliverio García, dijo a medios locales que unos 2.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron trasladados a la Granja Penal para retomar el control."No es posible que los reos son los que tengan el control de la cárceles en Guatemala, el día de hoy tenemos un problema en El Infiernito, hemos dado instrucciones precisas", advirtió García."Yo expresamente he dicho que bajo mi responsabilidad si hay necesidad de hacer uso de la fuerza, que se haga uso de la fuerza. No estamos mandando ni a disparar ni a matar a nadie", afirmó.Los policías permanecen en la periferia de esa cárcel para mantener el orden y evitar fugas, según imágenes de la televisión local.Datos oficiales indican que el narcotráfico y las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, dedicadas a la extorsión y el sicariato, provocan casi la mitad de las 3.500 muertes violentas que ocurren cada año en Guatemala.El presidente del país, Alejandro Giammattei, en su discurso de toma de posesión en enero pasado propuso impulsar en el Congreso la tipificación de las pandillas como grupos terroristas, pero aún no ha concretado el planteamiento.ec/mas/gm