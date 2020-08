31/08/2020 Os desvelamos lo que tienen en común Pablo Motos y Terelu Campos. MADRID, 31 (CHANCE) Terelu Campos y Pablo Motos tienen más en común de lo que pensamos. Además de ser dos de los rostros más populares de la pequeña pantalla y llevar toda una vida - como quien dice - trabajando en medios de comunicación, ambos comparten algo muy especial. Y no, no nos referimos a la estatura, que sería el chiste fácil porque todos sabemos que el comunicador no es muy alto, sino a su fecha de nacimiento. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Terelu Campos y Pablo Motos tienen más en común de lo que pensamos. Además de ser dos de los rostros más populares de la pequeña pantalla y llevar toda una vida - como quien dice - trabajando en medios de comunicación, ambos comparten algo muy especial. Y no, no nos referimos a la estatura, que sería el chiste fácil porque todos sabemos que el comunicador no es muy alto, sino a su fecha de nacimiento.



Y es que el presentador de "El Hormiguero" y la colaboradora de "Viva la vida" nacieron el mismo día, 31 de agosto, pero también el mismo año, 1965. Así que no sólo comparten fecha de cumpleaños sino también edad, 55 años, muy bien llevados por ambas partes.



Mientras que Terelu está de nuevo trabajando en su programa después de disfrutar de unas semanas de lo más tranquilas en su querida Málaga, Pablo Motos sigue de vacaciones. Aunque es un decir, porque ya está poniendo todo a punto para el regreso de "El Hormiguero", que el próximo 7 de septiembre comenzará su temporada número 15. Gracias a sus entrevistas divertidas y a sus secciones alocadas, el programa del alicantino se ha convertido en uno de los buques insignia de Antena 3, contando con un público cada vez más fiel y numeroso.



Sincero y sin pelos en la lengua, Motos se granjeó más de una crítica durante el confinamiento por sus opiniones criticando la actuación de nuestros políticos. Fiel a su esencia, estamos deseando que llegue el lunes que viene para que nos sorprenda, una vez más, con las novedades que a buen seguro trae la nueva temporada de "El Hormiguero". Mientras tanto, y al igual que hemos hecho con Terelu, deseamos al presentador un muy feliz cumpleaños.