Nuria Fergó, feliz por la nueva relación de Rosa López

Nuria Fergó ha sido uno de los rostros conocidos que, con su presencia, han querido apoyar el Festival de Cine de Málaga en una de sus ediciones más complicadas a causa de la crisis motivada por el coronavirus. La ex triunfita, a la que llevábamos tiempo sin ver, nos habla de cómo ha pasado el confinamiento, cómo le ha afectado la pandemia a nivel profesional y cómo afronta la vuelta al cole. Además, gran amiga de Rosa López tras su paso por Operación Triunfo hace la friolera de 18 años, confiesa qué le parece que la de Granada esté enamorada de nuevo.



- CHANCE: La cultura y el cine han tenido un papel muy importante durante el confinamiento.



- NURIA: Efectivamente hay que buscar soluciones y todos tenemos que trabajar ya, hay que apoyar unos sectores y otros. Esto la verdad que es un lujo que hayan podido hacerlo con todas las medidas pero no parar todo, porque hay que seguir adelante. O sea que encantada de estar aquí y poder disfrutar de esta noche.



- CH: ¿Personalmente te ha afectado la pandemia?



- NURIA: Yo no me puedo quejar porque estoy teniendo conciertos. En agosto he tenido como cuatro. Se han suspendido dos, se han aplazado otros dos, pero espero seguir trabajando con el formato con el que estoy trabajando.



- CH: ¿Dónde has pasado el confinamiento?



- NURIA: En Madrid. Me tocó Madrid con mi peque, las dos allí solitas y como una montaña rusa. Había días mejores y días peores. Como cualquiera, como hemos estados todos. Todos los días las 24 horas con tu cabeza, no te digo más.



- CH: ¿Cómo has pasado el tiempo?



- NURIA: Haciendo pasteles que he cogido seis kilitos. Ya me he quitado tres. Estoy en ellos. Haciendo cosas con la peque, ayudándola con los deberes que ha sido un poco duro como todos sabréis. Haciendo mis directos con los fans. Bueno lo que habéis visto. Los artistas hemos intentado matar el gusanillo con nuestros seguidores.



- CH: ¿Cómo llevas la vuelta al cole?



- NURIA: Han ido cambiando fechas. En madrid era el 8, y ahora la han pasado al 17. No tengo billete de vuelta a ver qué hacemos.



- CH: A Rosa le ha salido novio y parece feliz.



- NURIA: Eso es lo importante. Todo llega. Muchas veces cuando menos te lo esperas, eso es así. Yo feliz por ella y por todos mis compis.



- CH: No sabemos si a ti te ha salid novio.



- NURIA: Yo estoy muy bien disfrutando de los amigos, de la familia y de todo el mundo. Feliz.