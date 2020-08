McDonald’s rompe el mito: sus hamburguesas sí se descomponen

(Bloomberg) -- La gigante de la comida rápida McDonald’s Corp. respondió el lunes a un mito de que sus hamburguesas no se pudren, diciendo que su comida se descompondría en “el ambiente adecuado”.

“Sin suficiente humedad, ya sea en los alimentos o en el medio ambiente, es posible que las bacterias y el moho no crezcan y, por lo tanto, la descomposición es poco probable”, dijo la compañía en una publicación en su sitio web.

McDonald’s no dijo qué motivó su declaración, pero una publicación de TikTok que mostraba una hamburguesa de 24 años aparentemente bien conservada se volvió viral en los últimos días, acumulando más de 500.000 visualizaciones. El video corto, publicado en la plataforma de redes sociales, mostraba a una mujer abriendo una caja de zapatos para revelar una hamburguesa y papas fritas todavía en su supuesta envoltura original de 1996.

“Los alimentos preparados en casa que se dejan deshidratar podrían tener resultados similares. Mire de cerca, las hamburguesas que está viendo; probablemente estén secas y deshidratadas”, dijo McDonald’s, y agregó que sus hamburguesas son 100% de carne de res sin rellenos ni conservantes.

