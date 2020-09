Más de 300 reuniones sociales ilegales se registraron en Lima en pandemia

Imagen de buses en el paradero del Metropolitano en Lima, Perú. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 31 ago (EFE).- Ni el alto número de fallecidos por causa de la COVID-19 en Perú, ni su lamentable quinto lugar mundial en número de contagios han evitado que, en Lima, cientos de personas se hayan saltado las medidas de orden público dictadas por el Gobierno y hayan celebrado 303 reuniones sociales ilegales.

Así lo dio a conocer este lunes la Policía Nacional de Perú, que presentó un recuento de las intervenciones a reuniones sociales ilegales realizadas en Lima y Callao desde que el Gobierno dispuso el estado de emergencia nacional, el 16 de marzo pasado, a fin de evitar la propagación del SARS-CoV-2 entre su población.

Según dicha información, un total de 2.246 adultos y 101 menores fueron intervenidos incumpliendo las normas de orden público y seguridad establecidas por el Ejecutivo de Martín Vizcarra.

REUNIONES DE "IRRESPONSABLES"

Las reuniones sociales en el país se han puesto en el ojo público luego de que el 22 de agosto pasado 13 personas perdieran la vida en una estampida, durante una redada policial, dentro de la limeña discoteca Thomas Bar, en la que se celebraba una fiesta clandestina con alrededor de 120 personas en su interior.

El lamentable suceso puso en tela de juicio la efectividad de las campañas de comunicación implementadas por el Gobierno. La primera, llevada a cabo al inicio de la pandemia, tuvo el eslogan de "Quédate en casa", para pasar luego, en la fase 1 de la reactivación económica, al "Primero tu salud".

Como respuesta a las críticas de líderes de opinión y un grueso de la ciudadanía, el Gobierno lanzó este domingo la campaña "El virus no mata solo", haciendo un llamado a la reflexión de aquellos "irresponsables", como calificó el mandatario Martín Vizcarra a quienes no acatan las medidas establecidas.

CIFRA DE REUNIONES SOCIALES PODRÍA SER MAYOR

Pese a que la cifra de intervenciones policiales es de unos cuantos cientos, el desacato ciudadano a las medidas de prevención y contención del virus podría ser mucho mayor, si se toma en cuenta el número de denuncias telefónicas realizadas al 105, número de la policía.

Según este registro, se denunciaron un total de 1.825 reuniones sociales ilegales, de las cuales 1.386 se habrían llevado a cabo solo en agosto.

"VIVIR CON EL VIRUS"

Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró este lunes que el país están ingresando a un momento en el que se convivirá con el virus por un largo tiempo.

"Estamos entrando al momento en que vamos a vivir con el virus largo tiempo. Todos tenemos que acostumbrarnos a esta forma de vivir. Tenemos para varios meses. Las cifras van a ir bajando, tanto de afectados como fallecidos, y luego se van a estabilizar en el algún punto, pero el virus seguirá circulando entre nosotros", anotó.

Perú, con más de 646.000 contagios y más de 28.000 muertos a causa del COVID-19, se ha ubicado en esta última semana como el primero en mortalidad per cápita a causa del virus, y el quinto del mundo en número de casos.