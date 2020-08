10/12/2019 María Jesús Ruiz confiesa que es "licenciada en pecar" y cómo va su relación con Curro. MADRID, 31 (CHANCE) María Jesús Ruiz está, últimamente, de lo más desaparecida. La modelo ha dejado a un lado la polémica que habitualmente la persigue y ha disfrutado de su verano más especial. En la playa, con sus dos hijas y... ¿también con Curro, su novio? Nos hemos encontrado a la jienense por las calles de la capital y, muy sonriente, nos ha contado qué tal las vacaciones, qué proyectos de trabajo la esperan con este inicio de curso y, como no, si sigue con su relación tras las infidelidades del community manager que salieron a la luz. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



- CHANCE: Que sorpresón encontrarte por las calles de Madrid y que bellezón



- MARÍA JESÚS: Así tan natural, tan sencilla voy yo por las calles de Madrid, fíjate tú, no, estamos trabajando. Normalmente voy plana y cargada de cosas.



- CH: Un nuevo proyecto profesional



- MARÍA JESÚS: Lo que si te puedo decir es que el 25 deseptiembre arrancamos aquí en Aranjuez, en el Carlos III, la obra de teatro. Estoy muy contenta, la comedia va a ir bien, luego ya iremos de ruta.



- CH: ¿Qué María Jesús vamos a conocer en el teatro?



- MARÍA JESÚS: la cómica, pero dentro de muy poco la María Jesús cómica tiene muchas versiones, soy muy impulsiva, ya me conocéis. Estoy grabando una nueva canción y ahora es 'pecados'



- CH: ¿Tu tienes muchos pecados?



- MARÍA JESÚS: Yo soy licenciada en pecar (se ríe)



- CH: Bendito sea pecar



- MARÍA JESÚS: A mi me gusta arrepentirme de lo que haces siempre, porque por lo menos lo has hecho, el pecado siempre es bueno, si lo nuestro es un pecado, nunca dejaré de pecar.



- CH: ¿Qué tal el verano?



- MARÍA JESÚS: la vuelta a la normalidad, la libertad como yo digo, me he retirado un poco, me he ido con las niñas y con mi pareja a la playa y hemos estado todo el verano. Antes de que vuelva a la normalidad quiero compaginar playa, familia y trabajo, porque aunque esté en la playa, estoy grabando canción, estamos ensayando y preparando un poco el arranque.



- CH: ¿Con Curro súper bien?



- MARÍA JESÚS: Si, gracias a Dios, súper bien, la familia está contenta. Volcada en el trabajo



