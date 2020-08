Los monárquicos se levantan contra las protestas estudiantiles en Tailandia

Grupos promonárquicos han iniciado una contraofensiva ideológica con pequeñas protestas en Tailandia para defender a la casa real de las críticas de los manifestantes estudiantiles que piden reformas democráticas desde el pasado julio.EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Bangkok, 31 ago (EFE).- Grupos promonárquicos han iniciado una contraofensiva ideológica con pequeñas protestas en Tailandia para defender a la casa real de las críticas de los manifestantes estudiantiles que piden reformas democráticas desde el pasado julio.

Miembros de Thai Pakdee ("Tailandeses Leales", en tailandés), un colectivo a favor de la monarquía, entregaron este lunes una carta en la Embajada japonesa en Bangkok para pedir que impida las actividades de un activista antimonárquico tailandés exiliado en Japón.

Un representante del grupo, Akarakij Noonchan, dijo a los medios que las autoridades japonesas deberían impedir el activismo de Pavin Chachavalpongpun, profesor universitario en la ciudad japonesa de Kioto y fundador de un grupo antimonárquico en Facebook con más de 900.000 seguidores.

Los usuarios del grupo de Facebook creado por Pavin, "Royalist Marketplace", debaten sobre la monarquía, un tema tabú hasta hace poco en Tailandia, y sobre las manifestaciones lideradas por los estudiantes contra las élites promilitares y promonárquicas.

"El año pasado, mis hijos mostraban respeto a las estatuas reales, pero desde los mensajes (antimonárquicos) que se publican en las redes sociales, nuestra relación familiar está empeorando", señaló Akarajij, acompañado de manifestantes vestidos de amarillo, color asociado a la monarquía.

Unos 1.200 miembros de Thai Pakdee, en su mayoría de edad avanzada, se manifestaron el domingo en Bangkok para apoyar a la monarquía y pedir al Gobierno que proteja a la institución.

Los manifestantes llevaban carteles en los que se leían mensajes como "No acoses a los leales" y "Salvar la nación", así como banderas tailandesas y fotos del rey, Vajiralongkorn.

En contraste con las demandas de los estudiantes, los promonárquicos piden que no se disuelva el Parlamento, castigos contra quien proponga acabar con la monarquía y que no se realice ninguna reforma de la Constitución fuera de los cauces habituales.

Pequeños grupos promonárquicos se han manifestado en las últimas semanas contra los estudiantes, que llegaron a reunir más de 10.000 personas el pasado 16 de agosto.

El movimiento estudiantil reclama que se limite el poder de los militares, que han tomado el poder en 13 golpes de Estado desde la abolición de la monarquía absoluta en 1932, y de la monarquía, protegida por una estricta ley de lesa majestad que prescribe penas de hasta 15 años de cárcel para quien insulte a la institución.

Las protestas también se dirigen contra el primer ministro, Prayut Chan-ocha, que encabezó el golpe militar de 2014 y que fue elegido jefe del Gobierno en unas elecciones en 2019 que han sido calificadas de poco transparentes.