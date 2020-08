López Obrador admite una crisis económica "profunda" en México por pandemia

Fotografía cedida por la presidencia mexicana, que muestra al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mientras ofrece una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Presidencia De México SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

México, 31 ago (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó este lunes que la crisis económica en el país provocada por la pandemia es la más profunda en un siglo y aseguró que la recuperación será rápida y no se contratará deuda en 2021.

Adelantó que este martes, cuando presente su segundo informe de Gobierno, dará detalles de cómo está enfrentando las dos crisis: la de salud y la económica.

"Es la crisis mundial en lo económico más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años (...) México no había caído en lo económico como ahora desde 1932", declaró López Obrador en su conferencia diaria desde el Palacio Nacional, en Ciudad de México.

"Sí, es una crisis profunda, pero lo importante es que vamos a salir rápido. No va ser una crisis prolongada y ya hay indicios de recuperación", añadió.

Reconoció que entre marzo y julio se perdieron alrededor de un millón de empleos, pero afirmó que, sin contemplar los últimos días de agosto, se han recuperado 90.000 puestos de trabajo y se espera que está cifra llegue a 100.000.

El mandatario explicó que su Gobierno logró un equilibrio entre las medidas sanitarias para contener el coronavirus y la apertura de algunos sectores económicos.

López Obrador subrayó, sin embargo, que el diagnóstico del titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, "es correcto" en el sentido de que la crisis actual es la más fuerte desde 1932.

El pasado viernes, Herrera se reunió con legisladores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), donde adelantó que para el 2021 se espera un repunte de la economía, pero expuso que el escenario será peor que en 2018 y 2019 porque "no habrá guardaditos (ahorros)"

Además, les señaló que aunque no se contrate deuda esta se incrementará entre 10 y 17 puntos del producto interno bruto (PIB) por efecto del tipo de cambio.

En un audio que circuló en medios, Herrera indicó, además, que entre este año y el próximo "México vivirá la crisis más fuerte desde 1932, casi el peor momento económico para el país en el último siglo".

López Obrador reafirmó que mañana dará detalles de cómo está enfrentando esta doble crisis.

Adelantó que frente a la pandemia, que hasta el domingo había causado más de 64.000 muertes y casi 600.000 contagios en el país, se está trabajando. "Vamos avanzando poco a poco, vamos saliendo de la pesadilla", sostuvo.

En lo económico, "incluso nos ha ido mejor (...) Nos estamos recuperando de la crisis económica porque el país no se endeudó como otros países", comentó el presidente.