Lely Céspedes denuncia que está recibiendo "amenazas" de Ernesto Neyra y le advierte que no se ponga "chulito"

Tras la salida de Ernesto Neyra de prisión y su entrevista acusando a su ex mujer, Lely Céspedes, de ser la cúlpable de su caída a los infiernos, la andaluza no tiene miedo. La madre de los tres hijos del bailaor asegura que se ha portado bien con él a pesar de que no lo mereciese y anuncia que va a pedir todo el dinero que le debe en concepto de manutención de sus tres hijos, luchando por lo que es suyo. Además, sin amedrentarse, confiesa que tiene amenazas de Neyra guardadas en su móvil y le advierte que no se ponga "chulito" con ella.



- CHANCE: ¿Cómo te has sentido? Puedes contarnos algo que se haya quedado en el tintero.



- LELY: Creo que se ha delatado él mismo con las declaraciones que ha hecho.



- CH: Qué te parece que haya dicho que en el momento en el que entró en la cárcel fue cuando estuvo más tranquilo.



- LELY: Si quiere tranquilidad que vuelva, que vuelva.



- CH: La frase de 'la madre de mis hijos me ha mandado al infierno'.



- LELY: Se ha mandado él solo, yo lo he explicado en el programa, yo lo puse por lo civil, tengo embargo de casa y todo desde el 2007 pero mis niños tienen que comer, no hubo manera, solo ponerlo por lo penal.



- CH: ¿Te ha sorprendido que haya salido de la cárcel?



- LELY: No porque lo he facilitado yo.



- CH: Sigues manteniendo la frase de 'yo he hecho posible la salida de Ernesto Neyra de la cárcel.



- LELY: Yo lo he acelerado.



- CH: Vas a pedir todo lo que te debe.



- LELY: Sí, pero eso vendrá ahora, todo lo atrasado desde entonces hasta ahora, esto es desde hace seis años o siete.



- CH: ¿Crees que podría volver a prisión?



- LELY: Si no paga sí. Yo ya voy por lo penal siempre.



- CH: ¿Tus hijos que opinan?



- LELY: No voy a hablar de los niños.



- CH: Tienes miedo de que Ernesto tome medidas contra ti.



- LELY: Qué voy a tener miedo* él lo que quiere es tomar medidas de un préstamo personal que se pidió a nombre de los dos avalado con la casa pero quiere que yo pague la mitad del préstamo y él se queda con la casa, dame la mitad de la casa.



- CH: Él dice que lo tergiversas todo.



- LELY: Qué va a decir. Estas personas van siempre con el mismo patrón.



- CH: La hermana de él dice que no te debe ni un duro.



- LELY: Pues ya se lo demostraré.



- CH: Seguirás luchando por el bien de tus hijos.



- LELY: Además con todo, con intereses y con todo.



- CH: Han podido hablar tus hijos con su padre.



- LELY: Sí, pero vamos que tampoco como le dijo a Gustavo, le dijeron hola que tal tengo muchas ganas de veros.



- CH: Es cierto que la pareja de Ernesto se puso en contacto con unto de tus hijos.



- LELY: Claro, con el chiquitito.



- CH: ¿Tú como madre cómo te lo tomas?



- LELY: Primero me lo tiene que decir a mí, yo no la conozco. De pequeño te dicen 'si te dicen que es amigo de tu mamá no te vayas con él...



- CH: A ti te gustaría que se solucionara cuando antes.



- LELY: Claro, yo he dado muchas facilidades, más no he podido. Que no cambien a tortilla porque no es verdad.



- CH: Vas a ir a por todas.



- LELY: Yo estoy recibiendo amenazas de él, las tengo guardadas en el móvil.



- CH: Tú aun así sigues cediendo por el bien de ellos.



- LELY: Claro pero que no se ponga chulito, que yo ya he aprendido.



- CH: ¿Tienes amenazas guardadas de él?



- LELY: Sí



