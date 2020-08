La industria manufacturera china crece por sexto mes consecutivo

Pekín, 31 ago (EFE).- El índice gerente de compras (PMI), indicador de referencia de la industria manufacturera de China, se situó en agosto en 51 puntos, con lo que prorrogó su racha de crecimiento por sexto mes consecutivo, según datos oficiales publicados hoy.

La cifra es 0,1 puntos menor que el mes anterior y ligeramente más baja de lo esperado por los analistas, que habían pronosticado 51,2 puntos para el presente mes.

No obstante, en este índice, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo, contracción.

Así, el dato, divulgado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), confirma la recuperación del sector dado que el indicador evita la contracción por sexto mes consecutivo tras el desplome de febrero, cuando el PMI registró 35,7 puntos por el parón que causó el coronavirus.

En febrero, el brote provocó un declive en la industria manufacturera mayor que el registrado en su peor lectura hasta ahora, la de noviembre de 2008 (38,8 puntos), cuando el mundo se enfrentaba a la crisis financiera.

En el desglose por tamaño de empresas, las grandes se mantuvieron como en julio, con 52 puntos, mientras que las medianas aumentaron 0,4 puntos hasta los 51,6, y las pequeñas cayeron 0,9 puntos hasta los 47,7.

Tres de los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero saltaron por encima del listón de los 50 puntos: el índice de producción con 53,5 puntos; el de nuevos pedidos, con 52; y el del tiempo de entrega empleado por suministradores, con 50,4.

Sin embargo, el subíndice de empleo, a pesar de sumar 0,1 puntos, quedó en los 49,4, y el de provisiones de materias primas registró 47,3 puntos.

En los negocios no relacionados con la manufactura, el índice se situó en 55,2 puntos, ampliando incluso el crecimiento registrado en los meses posteriores a un febrero nefasto (29,6 puntos) y lo que supone el máximo registrado en este indicador desde enero de 2018.

El sector servicios, que representa más de la mitad del PIB del país, se situó en agosto en 54,3, frente a los 53,1 puntos de julio, los 53,4 puntos de junio o los 52,3 de mayo.

La ONE apunta que, en el desglose de esos negocios, el índice de precio de ventas se mantuvo por segundo mes consecutivo en la franja del crecimiento con 50,1 puntos.

En cuanto al índice de expectativa de actividad económica, que mide la confianza de las empresas no manufactureras en el desarrollo del mercado en el futuro, marcó 62,1 puntos, un leve descenso de 0,1 puntos.

El índice integral de producción del PMI, la radiografía combinada de las industrias manufacturera y no manufacturera, se situó en 54,5 en agosto, frente a los 54,1 puntos de julio.

El estadístico de la ONE Zhao Qinghe aseguró hoy en un comunicado que "la demanda sigue recuperándose y el ciclo oferta-demanda está mejorando de manera gradual".

No obstante, apuntó que "algunas (pequeñas) empresas de (las provincias centrales de) Chongqing, Sichuán y otros lugares informaron de que debido al impacto de las fuertes lluvias y las inundaciones se demoró el suministro de materias primas, se redujeron los pedidos y cayó la producción".

Según los analistas de la consultora británica Capital Economics, los datos de agosto muestran que "un sector servicios más fuerte ha compensado de sobra la pequeña pérdida de impulso en el sector manufacturero y de la construcción".

"Un rebote liderado por la inversión -agregaron- terminará empujando el consumo y el gasto de los hogares, encarrilando así la recuperación económica general".