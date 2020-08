Kiko Matamoros y Marta López, de nuevo en Madrid tras su idílicas vacaciones

31/08/2020 Kiko Matamoros y Marta López regresan de sus vacaciones EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Tras unas idílicas vacaciones rodeadas de polémica, Kiko Matamoros y Marta López están de nuevo en España con ganas de contestar a todas esas personas que han hablado sobre ellos en su ausencia. Haciendo oídos sordos a las últimas palabras de Kiko Jiménez en las que asegura que tuvo algo con Marta, Matamoros prefiere confiar en su pareja y apoyarla en cualquiera de sus decisiones.A pesar de las críticas recibidas por su reciente exclusiva, Marta sigue manteniendo que no quiere formar parte del 'circo mediático' y es que muchos catalogan su última entrevista como una provocación que se suma al distanciamiento de Kiko Matamoros y su hija Ana.Visiblemente cansado tras el vuelo, Kiko llegó al aeropuerto de Madrid donde dejó claro que tomará medidas contra su ex pareja Cristina ya que no va a permitir que se siga hablando de él sin ninguna repercusión.



-Qué tal. Como ha ido el viaje. -Kiko: Muy bien. -¿Cómo estás Kiko? -K: Muy bien. -Has tenido algún problema a la vuelta. -K: No. -Vienes más recuperado de salud. -K: Sí, mucho más. -¿Cómo está el catéter, parece ser que a la ida tuviste una complicación? -K: Ya todo bien. -Para quedarnos todos tranquilos de salud bien. -K: Sí, bueno, tengo que hacerme pruebas ahora. -¿Tienes pruebas pendientes? -Ahora me tienen que ver para ver cómo he evolucionado. -Sabes cuándo volverás al trabajo. -Ni idea. -Hay muchos frentes abiertos, por cuál quieres empezar. -Me da igual. -Has seguido todo o has preferido desconectar. -Más o menos, te escriben y te cuentan. -También ha sido muy cuestionado que habéis intervenido en muchos programas y que no desconectabais. -No, es que estás tranquilo y los compañeros y directores te envían WhatsApp, te piden que entres, a veces no sabes ni de lo que están hablando, pero bueno. -¿De todo lo que ha salido qué es lo que más te ha molestado? -Evidentemente lo que tiene que ver con mi hija, pero vamos, nada más. -Las declaraciones de Kiko Jiménez te alteraron un poco porque estaban insinuando cosas feas. -No feas no. -O que son mentira. -Eran mentira. -¿Qué sucedió realmente entre Sofía y tú? -Yo no voy a entrar, de verdad. No voy a hablar de eso hasta que toque. -Algo pasó, ya lo dejaste entrever. -De verdad que no voy a entrar en esto. -¿Es cierto que hubo algún roce entre Marta y Kiko Jiménez? -Sí. -Marta ha borrado los likes de la foto. -Hombre claro. -También ha sido muy cuestionada la exclusiva de marta, decía que no iba a pertenecer a este grupo y ha lanzado dardos. -Los dardos yo no les he visto por ningún lado, creo que ha sido una entrevista muy amable. -¿Qué te ha parecido la reaparición de tu ex pareja, de Cristina? -Sí, ya. Eso es un tema que se va a judicializar. -Cristina dice que tiene pruebas. -Puede decir lo que quiera, se va a judicializar. -¿Vas a tomar medias? -Si, ya está bien. Contra esa y contra otras personas evidentemente. -Decía que tiene pruebas. -Me da igual, que no voy a hablar de esa señora. -¿Has podido hablar con Anna después de la exclusiva de Marta que también han criticado tus compañeros? -De verdad, ya está bien. -Marta asegura que está por la labor de que Ana y tú como padre os sentéis a hablar. -Marta ha dado una exclusiva y lo que ha dicho en la exclusiva está bien dicho. No va a hablar más. -¿Crees que Makoke ha tenido un papel importante? -No voy a entrar en debates de ningún tipo. -La frase de Makoke ha sido, es muy triste que venda a su hija. -¿Quién? -Tú. -De verdad que no voy a contestar. -¿Qué te parece su nueva pareja? -Ni sé quién es ni me interesa. -A quién no le ha gustado mucho la exclusiva de Marta es a tu hija Laura, dice que las cosas se solucionan en casa. -Muy bien. Es una opinión respetable. -¿Tienes ganas de ver a tus compañeros? -Muchísimas. -¿Sigues manteniendo que María Patiño manipula la información? -Sí, o alguien la manipula y ella la hace pública. -¿Esto cambiará tu relación con María, siempre habíais tenido una relación cordial? -No lo sé, ya veremos. -¿Has tenido contacto con ellos durante las vacaciones? -Con algunos sí. -¿Qué te pareció la reaparición de Mila en plató? -Mucha alegría. -Marta qué tienes que decir a lo de Kiko. -M: nada. -¿Por qué has borrado los likes que le diste? -Porque me da vergüencita. -¿Sigues manteniendo que nos tenido nada con Kiko? -M: No voy a decir nada. -Sigues apostando por que Kiko y Anita se reconcilien? -Sí.