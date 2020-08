India se está convirtiendo en el epicentro mundial de covid-19

(Bloomberg) -- India se está convirtiendo rápidamente en el nuevo epicentro de coronavirus del mundo, y ha batido un récord con el mayor incremento de casos en un día. Los expertos anticipan que pronto superará a Brasil, y en última instancia a Estados Unidos, para convertirse en la peor crisis de un país a nivel mundial.

Se sumaron hasta 78.761 casos nuevos el domingo, el mayor número informado por un país en un solo día, mientras que el lunes se registraron 971 muertes. El país asiático ha superado a México para registrar la tercera cifra de muertes más alta en todo el mundo. Según la trayectoria actual, la epidemia de la India eclipsará a Brasil en aproximadamente una semana y la de EE.UU. en unos dos meses.

Y a diferencia de Estados Unidos y Brasil, el crecimiento de los casos de India continúa acelerándose siete meses después de anunciar su primer contagio de coronavirus el 30 de enero. El patógeno acaba de entrar en el vasto territorio rural donde vive la mayor parte de sus 1.300 millones de habitantes, después de arrasar las densas megaciudades.

Como segundo mayor país del mundo y con un sistema de salud pública relativamente pobre, es inevitable que la crisis de India se convierta en la mayor del mundo, dijo Naman Shah, miembro adjunto de facultad del Instituto Nacional de Epidemiología del país.

“No sería sorprendente, independientemente de lo que haga India”, dijo Shah, que también forma parte del grupo de trabajo covid-19 del Gobierno indio.

Desde Filipinas hasta Perú, el nuevo coronavirus plantea un problema exclusivo de los países pobres: los barrios marginales densamente poblados donde viven millones de ciudadanos presentan las condiciones ideales para que el virus se propague, mientras que la precariedad económica significa que los cierres necesarios para contener el patógeno son intolerables.

En el mundo en desarrollo, las economías han tenido que reabrir incluso a medida que el virus continúa propagándose rápidamente y desbordando hospitales.

En consecuencia, la lista de países más afectados a nivel mundial ha pasado de ricos a pobres a medida que la pandemia avanza por todo el mundo. Países como Italia, España y el Reino Unido protagonizaron previamente las peores crisis y registraron el mayor número de víctimas mortales, pero ahora EE.UU. es la única economía avanzada entre los diez países más afectados, junto con otras naciones en desarrollo como México, Perú y Sudáfrica.

En India, un país enérgico confinamiento impuesto en marzo se levantó después de dos meses, ya que el desempleo, el hambre y una migración masiva de trabajadores que salían de las ciudades a pie se convirtió en una situación demasiado difícil de soportar.

Desde entonces, el Gobierno del primer ministro Narendra Modi ha aconsejado a la población que “viva con el virus”, al tiempo que da a los funcionarios locales la libertad de imponer restricciones estado por estado, que muchos han aplicado. Se proyecta que la economía se haya contraído un 18% en el trimestre hasta junio respecto al año anterior, más que cualquier otro país asiático importante.

Estudios de anticuerpos en la capital, Nueva Delhi y otras ciudades, muestran que el número de personas con indicios de infección pasada es entre 40 y 200 veces mayor que el recuento oficial de casos, pero el tamaño real de la epidemia de India probablemente sea mucho mayor que sus 3,6 millones de infecciones reportadas.

Y hay muchas razones para creer que el coronavirus solo acaba de comenzar en la India. Gran parte de la carga de coronavirus del país hasta ahora ha recaído en las megaciudades conectadas a nivel mundial, como Nueva Delhi y Mumbai, pero la enfermedad ahora está comenzando a propagarse en su interior rural, donde viven casi 900 millones de personas y la infraestructura de atención médica es escasa. La falta de pruebas y atención médica probablemente significará que decenas de infecciones y muertes no se informan.

“La enfermedad se está moviendo de las áreas urbanas a las rurales, se está moviendo de los estados con una mejor infraestructura de atención médica a otros lugares”, dijo Ramanan Laxminarayan, director del Centro para la Economía y la Política de Dinámica de las Enfermedades, con sede en Nueva Delhi y Washington, DC. “Todo eso significa que habrá más muertes, pero no se contabilizarán porque no serán visibles en ninguna parte”.

Nota Original:India Becoming Virus Hotspot to Watch With Cases to Top Brazil

