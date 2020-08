Grandes bancos de China enfrentan repercusiones por vencimiento de readecuaciones por pandemia

PEKÍN/SHANGHÁI, 31 ago (Reuters) - Los mayores bancos estatales de China se están preparando para un aumento de la deuda incobrable y una mayor presión sobre sus márgenes en los próximos meses, por el fin de las políticas diseñadas para dar un alivio a los deudores durante la crisis del coronavirus.

Los cinco bancos, que han estado aumentando sus provisiones para enfrentar las pérdidas previstas por el aumento de los préstamos incobrables, han reportado la mayor caída de sus utilidades en al menos una década.

"Los desafíos externos en la segunda mitad no tienen precedentes", dijo el lunes el presidente del Bank of China Ltd (BoC) , Wang Jiang.

Sus proyecciones subrayan el impacto de la pandemia y la desaceleración económica en los bancos de China, a los que Pekín les ha pedido que otorguen préstamos a sectores debilitados, lo que implica sacrificar utilidades en un intento por revivir la economía del país.

Los deudores tienen problemas para pagar sus créditos luego de meses de cuarentena y algunos sectores, como la industria de viajes, están luchando por sobrevivir bajo la sombra del coronavirus.

Las provisiones por pérdidas relativas a créditos en el segundo trimestre crecieron entre un 61% a 436% respecto al mismo período del año pasado en ICBC, CCB, AgBank y BoC, mostraron datos de China International Capital Corp (CICC).

El cráter en las utilidades del primer semestre se debió principalmente a las provisiones ordenadas por reguladores, dijo CICC, destacando que, de otra manera, el crecimiento de las ganancias en el segundo trimestre habría sido de entre un 1,5% a un 5,1% para esos cuatro prestamistas.

"A medida que en el primer semestre del próximo año expiren las políticas de readecuación que ayudan a las compañías a recuperarse, el impacto de los préstamos morosos aumentará", dijo el director de riesgo del China Construction Bank Corp(CCB) , Jin Yanmin, durante una conferencia de prensa.

El presidente del Agricultural Bank of China (AgBank) , Zhang Qingsong, dijo que la presión de los créditos incobrables estaba creciendo, ya que las políticas de corto plazo dirigidas a mantener a las empresas a flote expiraron, agregando que el crecimiento de utilidades enfrenta presiones por la "disminución de la tasa preferencial de créditos, recortes de comisiones y aumento de las provisiones para pérdidas por préstamos".

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) , el mayor prestamista comercial de mundo por activos, enfrentará una mayor presión por controles de riesgos crediticios en el segundo semestre y aumentará sus esfuerzos en provisiones para protegerse de "turbulencias significativas", dijo su vicepresidente Liao Lin.

En general, los bancos comerciales chinos registraron una caída de un 9,4% en la utilidad del primer semestre a un billón de yuanes, mostraron datos de la Comisión Regulatoria de Bancos y Seguros de China.

(1 dólar = 6,8455 yuanes chinos) (Reporte de Cheng Leng y Zhang Yan en Pekín y Engen Tham en Shanghái; Editado en Español por Ricardo Figueroa)